El Día de Reyes está, literal, a la vuelta de la esquina y, con él, llega una de las tradiciones más queridas de enero: compartir la Rosca de Reyes con familia, amigos o compañeros de trabajo. Si te encuentras en Guadalajara o, eres un tapatío empedernido y no quieres quedarte sin este riquísimo pan, conviene que ya aflojes tu cartera y eches el ojo a la panadería donde piensas comprarla.

La capital jalisciense cuenta con una amplia variedad de opciones de Rosca de Reyes, desde panaderías tradicionales hasta pastelerías reconocidas por su calidad. Para facilitar tu elección, te traemos tres sitios destacados para comprar Rosca de Reyes en Guadalajara, según GastroLab y Google Maps.

Goiti (4.6 estrellas)

Durante la temporada de Reyes, Goiti se convierte en uno de los puntos más concurridos de la ciudad. Sus roscas tradicionales reciben excelentes comentarios y suelen venderse rápidamente. Aunque el lugar ofrece una gran variedad de panes y postres, en enero la rosca es la protagonista. Los precios son accesibles, aunque te recomendamos correrle para evitar filas o desabasto que ya, mañana se parte.

Dirección: Av. México 2850, Terranova, Guadalajara.

Danés (4.5 estrellas)

Con una larga trayectoria y gran prestigio entre los tapatíos, Danés es una panadería clásica para estas fechas. Aquí se pueden encontrar roscas tradicionales y rellenas, ideales para distintos gustos. Durante los primeros días de enero manejan horarios especiales y pedidos previos, por lo que apartar la rosca con tiempo es la mejor opción.

Dirección: Calle Francisco I. Madero 451, Zona Centro, Guadalajara.

Luvier Pastelería (4.5 estrellas)

Este establecimiento destaca por la calidad de sus productos y la atención al cliente. En Luvier elaboran sus panes de manera artesanal, algo que se nota en el sabor y la textura de sus roscas. Ofrecen versiones clásicas y rellenas, pero suelen agotarse rápido en temporada, así que es recomendable hacer pedido anticipado.

Dirección: Av. Ignacio L. Vallarta 1056, Colonia Americana, Guadalajara.

AO

