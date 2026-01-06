Jalisco TV contó con programación especial para abrir 2026

Jalisco TV despidió 2025 con una programación especial de eventos culturales que marcaron el año en la entidad, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura para dar la bienvenida a este 2026 recordando lo mejor de la escena artística estatal.

El pasado 1 de enero, a través del canal 17.1 de televisión abierta, la audiencia pudo disfrutar durante todo el día de una selección de producciones que reflejaron la diversidad cultural de Jalisco, consolidado en 2025 como uno de los principales referentes artísticos de México.

Entre los contenidos más destacados se halló “Giselle”, una de las obras más emblemáticas del ballet clásico, presentada por el Ballet de Jalisco en el Teatro Degollado bajo la dirección de Lucy Arce. Esta versión completa, que no se montaba desde hace más de 20 años.

La programación también incluye la zarzuela “El Orgullo de Jalisco”, cuyo reestreno el 14 de septiembre fue una noche memorable en el Teatro Degollado. La función contó con la participación especial del tenor Plácido Domingo, quien rindió un emotivo homenaje a su madre al interpretar “Ojos Tapatíos”, en una puesta que reunió a más de 130 artistas.

Asimismo, el público pudo revivir la ópera “Cavalleria Rusticana”, presentada en distintos municipios del estado durante octubre. La oferta se completó con conciertos del programa ECOS y el Concurso de Mariachi Infantil.

