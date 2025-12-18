Bolsa Mexicana registra su mejor jornada en días y cierra con sólidas ganancias

La Bolsa Mexicana de Valores registró este jueves un avance de 2.05 por ciento, con lo que puso fin a una racha de tres jornadas consecutivas a la baja y llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones, a ubicarse en 63 mil 807.32 puntos. El repunte se dio en un contexto de alzas generalizadas en Wall Street y en los principales mercados internacionales.

De acuerdo con el análisis de especialistas, el optimismo en los mercados de capitales se detonó tras la publicación del dato de inflación al consumidor en Estados Unidos, lo que impulsó las compras de activos de riesgo a nivel global.

En el caso de México, el IPC cerró la sesión con un incremento de 2.05 por ciento, destacando que la mayoría de las emisoras que integran el índice reportaron ganancias, reflejo de un ánimo positivo entre los inversionistas.

Destacaron las ganancias de las emisoras: GCC (+4,92 %), Genomma Lab (+4,9 %), Grupo México (+4,46 %), Gentera (+4,36 %) y Cemex (+3,83%).



En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, explicó que con el avance de este día el índice mexicano ubicó el rendimiento de diciembre en +0,3 % y en lo que va del año +28,9 %.

"El IPC terminó la jornada de este jueves con una fuerte subida para romper una racha negativa. Entre las 35 principales emisoras que integran el índice, 31 cerraron en terreno positivo", señaló Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,05 % frente al dólar, al cotizar en 18 unidades por billete verde, frente a los 18.01 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 246 millones de títulos por un importe de 36.001 millones de pesos (unos 1.997 millones de dólares).

De las 680 firmas que cotizaron en la jornada, 414 terminaron con sus precios al alza, 243 tuvieron pérdidas y 23 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la línea aérea Aeroméxico (AERO), con el 6,37 %; de la compañía de reciclaje Convertidora Industrial (CONVER A), con el 5,64 %, y de la aerolínea Volaris (VOLAR A), con el 5,16 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el -9,04 %; de la firma de servicios de telecomunicaciones Controladora Axtel (CTAXTEL A), con el -3,34 %, y de la firma de autopartes y equipo de automóviles Nemak (NEMAK A), con el -2,99 %.

YC