El dólar estadounidense cerró la jornada en un promedio de 18 pesos por unidad, prácticamente sin cambios frente a los 18.01 pesos del día anterior, según datos de Dow Jones.

Analistas del Grupo Financiero Monex señalaron que el peso mostró escasos movimientos luego del anuncio de política monetaria del Banco de México . No obstante, destacaron que el nuevo tono más cauteloso de la Junta de Gobierno hacia 2026 y las presiones inflacionarias podrían mantener estable el diferencial de tasas con la Reserva Federal.

En el balance semanal, la divisa estadounidense acumula una ligera baja de 0.3%, mientras que en el último año aún refleja una depreciación del 12.25%. Pese a las leves variaciones, el comportamiento reciente evidencia una menor volatilidad respecto al promedio anual, lo que indica una etapa de mayor estabilidad cambiaria.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

