Pensión Bienestar: ¿Cuántos pagos hay confirmados para el 2026?

El año 2026 está a punto de comenzar, y con él iniciará un nuevo ciclo de pagos de los distintos programas del Bienestar, incluida la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad. Aquí te compartimos cuántos pagos están confirmados para el próximo año y en qué meses caerán.

Las pensiones mencionadas, impulsadas por el Gobierno de México para apoyar a grupos vulnerables en el país, benefician a millones de personas. En este escenario, para los derechohabientes el conocimiento de las fechas en las que recibirán los depósitos es fundamental para la organización de sus finanzas.

¿Cuántos pagos de la Pensión Bienestar habrá en el 2026?

La dispersión de recursos económicos de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, así como de la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad, además del apoyo para hijos de Madres Trabajadoras, se dispersan de manera bimestral bajo el mismo calendario de pagos por letra.

Con base en la forma en la que se han dispersado los recursos económicos en años anteriores, y considerando las reglas de operación de estos programas sociales, para el 2026 se tienen proyectados seis pagos, cuyos montos variarán de acuerdo al programa que se trate.

Los meses en los que habrá depósitos son:

Enero: pago correspondiente al bimestre enero-febrero Marzo: pago correspondiente al bimestre marzo-abril Mayo: pago correspondiente al bimestre mayo-junio Julio: pago correspondiente al bimestre julio-agosto Septiembre: pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre Noviembre: pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre

Como es habitual, el Banco del Bienestar será la institución financiera encargada de repartir los recursos económicos, depositando el dinero correspondiente en las tarjetas de débito los beneficiarios.

La fechas exactas de los depósitos para cada beneficiario serán dadas a conocer por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, durante los primeros días del mes correspondiente, con la publicación de un calendario de pagos por letra inicial del primer apellido.

¿Cuándo habrá registro para la Pensión Bienestar en 2026?

A diferencia de los pagos, los registros no suelen ser habilitados periódicamente, por lo que las personas que reúnan los requisitos para sumarse a cualquiera de los programas antes mencionados deberán esperar a que las autoridades anuncien nuevas fechas de inscripciones.

¿Subirá el pago de la Pensión Bienestar en el 2026?

Respecto al monto de los pagos, pese a que las autoridades han mencionado que se prevé un aumento, hasta el momento no se ha confirmado cuánto podrían subir los apoyos.

En el 2025, estos son los montos de cada programa:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales

Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

MB