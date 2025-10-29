SAT aclara como podrías estar "lavando dinero" sin saberlo

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó una nueva campaña de orientación y vigilancia para prevenir el lavado de dinero en México, advirtiendo que muchas personas podrían estar involucradas en actividades de riesgo sin ser conscientes de ello.

A través de su Minisitio de Actividades Vulnerables y la distribución de más de 1 millón 900 mil folletos informativos, la institución busca alertar tanto a personas físicas como a empresas cuyos giros podrían ser utilizados para mover recursos de procedencia ilícita, incluso sin intención o conocimiento de los involucrados.

“Mediante el Minisitio de Actividades Vulnerables, los sujetos obligados identifican dónde darse de alta en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero y presentar avisos o informes como lo establece la ley”, explicó el SAT en un comunicado difundido en su portal oficial.

Actividades bajo la lupa del SAT

Actualmente, la autoridad fiscal tiene en observación 17 tipos de actividades consideradas vulnerables al lavado de dinero, entre las que se incluyen:

Juegos con apuestas, sorteos o concursos.

Venta de joyas, metales y piedras preciosas.

Compraventa de obras de arte y vehículos.

Servicios de blindaje de autos e inmuebles.

Transacciones inmobiliarias o desarrollo de bienes raíces.

Emisión o comercialización de tarjetas prepagadas y cheques de viajero.

Servicios profesionales, donativos, comercio exterior y proveedores de criptoactivos.

Estas operaciones, dependiendo de su monto o naturaleza, deben reportarse ante el SAT conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Multas y sanciones por incumplimiento

El SAT recordó que no cumplir con las obligaciones de registro o negar información durante una verificación puede tener consecuencias graves.

En caso de obstaculizar una visita o no proporcionar los datos requeridos, la multa puede ir de 200 hasta 2 mil UMAS, lo que equivale a entre 22 mil y 226 mil pesos, según lo establecido en la LFPIORPI.

El organismo enfatizó que esta campaña busca concientizar a los contribuyentes sobre la importancia de identificar si su negocio o profesión podría considerarse vulnerable y, en su caso, registrarse adecuadamente en el sistema de prevención.

Una medida para reforzar la transparencia

Con esta iniciativa, el SAT pretende fortalecer la detección de movimientos financieros sospechosos y proteger a las personas que podrían ser utilizadas por terceros para ocultar dinero ilícito. La institución también exhortó a consultar directamente las fuentes oficiales para evitar caer en desinformación o fraudes relacionados con supuestos “asesores fiscales”.

La información completa y las guías para el registro pueden consultarse en el portal oficial del SAT: sat.gob.mx/minisitio/ActividadesVulnerables.

Con información del SAT

BB