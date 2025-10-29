El dólar americano cerró la jornada en 18.47 unidades por dólar , mostrando una leve depreciación del 0.21% frente al cierre previo de 18.43 pesos, según datos de Dow Jones.

En el balance semanal, la moneda mexicana acumuló una pérdida de 0.37% , aunque en comparación interanual todavía registra una ganancia cercana al 9.6%, reflejando su recuperación frente a la divisa estadounidense durante los últimos doce meses.

Estabilidad en medio de ajustes globales

Pese al recorte de tasas de interés en Estados Unidos, el peso logró sostener su equilibrio gracias a los flujos constantes de inversión extranjera, la disciplina monetaria del Banco de México y una menor percepción de riesgo en los mercados emergentes.

La jornada envió un mensaje de resiliencia: el peso mexicano conserva su estabilidad a pesar del entorno de política monetaria más laxa en EU. El reto será mantener esa fortaleza en medio de una economía global que se desacelera.

Menor volatilidad en el corto plazo

El tipo de cambio acumuló tres sesiones consecutivas de avance, y la volatilidad observada en los últimos días fue notablemente más baja que la registrada a lo largo del año. Esto sugiere que el peso opera con movimientos más controlados y con menor sensibilidad a los factores externos que suelen presionar su cotización.

En conjunto, el comportamiento reciente del peso mexicano refleja confianza de los inversionistas y un entorno de mayor estabilidad cambiaria, pese a los ajustes monetarios internacionales y la desaceleración económica global.

EE