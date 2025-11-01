Pensión IMSS e ISSSTE: Ya es noviembre, ¿cuánto y cuándo pagan aguinaldo en 2025?

El mes de noviembre es considerado como el del inicio de la temporada en la que millones de pensionados del IMSS y del ISSSTE esperan recibir su aguinaldo, uno de los pagos más esperados, al menos en este 2025. Dicho ingreso extra se convierte en un apoyo importante para cubrir los gastos de fin de año y, en algunos casos, llega junto con la pensión mensual, en este caso, del undécimo mes del año.

El aguinaldo para pensionados del IMSS en 2025

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es importante aclarar que no todos los pensionados reciben aguinaldo. De acuerdo con la Ley de 1973, solo las personas pensionadas por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo ese régimen tienen derecho a este pago adicional. El monto equivale a una mensualidad completa de su pensión.

El depósito del aguinaldo se realizará en noviembre, junto con el pago regular de la pensión, programado para este lunes 3. Esto significa que quienes cumplen con los requisitos recibirán doble pago en esa fecha.

Los pensionados que se encuentran bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1997 es importante que conozcan que no están contemplados para recibir aguinaldo, ya que dicho esquema no incluye este beneficio entre sus disposiciones.

El aguinaldo para pensionados del ISSSTE

Las personas jubiladas y pensionadas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) también tienen derecho a aguinaldo, pero solo a los del esquema anterior a 2007. Este corresponde a 40 días de salario, los cuales se entregan en dos partes.

La primera parte del aguinaldo se depositará durante la primera quincena de noviembre de 2025 aunque de esa no se han confirmado fechas. La segunda parte está programada para la primera quincena de enero de 2026, lo que les permitirá iniciar el nuevo año con un dinero extra en sus cuentas.

El aguinaldo, el beneficio de los pensionados del IMSS y el ISSSTE

Tanto los pensionados del IMSS bajo la Ley 1973 como los del ISSSTE recibirán un apoyo adicional destacado para muchos hogares en nuestro país. Este dinero suele destinarse a compras de cara a la Navidad, el pago de deudas antes de fin de año, medicinas, entre otros.

