El peso mexicano inicia diciembre con ganancias en los mercados internacionales, abre en alrededor de 18.28 pesos por dólar hoy lunes 1 de diciembre de 2025, lo que significa una apreciación de 0.13% o 2 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

La divisa mexicana inicia diciembre con estabilidad relativa, pero condicionado por la percepción de desaceleración económica interna y presiones inflacionarias que limitan el margen de acción del Banco de México.

De acuerdo con los reportes, la bolsa mexicana podría mostrar movimientos moderados, con atención en sectores sensibles al consumo y en emisores expuestos a la política fiscal y monetaria, comentó Felipe Mendoza CEO IMB Capital Quants.

Para este lunes, se espera que el tipo de cambio oscile en rangos no tan extremos, con cierto sesgo hacia la cautela, mientras los inversionistas evalúan la sostenibilidad del crecimiento y la capacidad del país para enfrentar los retos fiscales y de inflación en el corto plazo, agregó el especialista.

Tipo de cambio del dólar hoy 1 de diciembre de 2025 en México

Banco | Compra | Venta

Afirme | 17.50 | 18.90

Banco Azteca | 16.80 | 18.79

BBVA Bancomer | 17.24 | 18.77

Banorte | 17.10 | 18.65

Banamex | 17.73 | 18.75

Scotiabank | 17.40 | 19.00

*Con información de SUN

