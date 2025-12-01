Jalisco avanza en su posicionamiento como potencia turística internacional con la llegada de ITB Américas, la primera edición en la historia del continente americano de la feria de turismo más importante del mundo. A los eventos de talla global que la Entidad ya tiene confirmados, como la Feria Internacional del Libro (FIL) y el Mundial de 2026, se suma ahora este encuentro que fortalecerá la presencia del Estado en el mapa turístico global. Además, Guadalajara será sede de las oficinas centrales de Messe Berlín GmbH -empresa organizadora- para toda América, desde Canadá hasta la Patagonia, lo que convertirá a la capital en un centro estratégico para la coordinación del sector a nivel continental.

ITB surgió en 1966 como una feria especializada en la industria turística y, con el paso del tiempo, se consolidó como el encuentro más relevante del sector. En cada edición reúne a más de 100 mil personas provenientes de 190 países; participan destinos, aerolíneas, hoteleros, operadores y compradores estratégicos, con representación de todas las ramas, desde turismo de aventura hasta tecnología aplicada. Con esta trayectoria, su llegada a Guadalajara representa un reconocimiento al potencial turístico de la región.

La secretaria de Turismo del Estado, Michelle Fridman Hirsch, destacó que, para obtener la sede, Guadalajara compitió con distintos países y ciudades del país. Sin embargo, Jalisco logró la designación gracias al peso de su capital, su conectividad aérea con dos aeropuertos internacionales, su amplia oferta hotelera y la capacidad de Expo Guadalajara, el recinto más grande de su tipo en Latinoamérica y que recibirá la feria del 10 al 12 de noviembre de 2026.

“Estamos hablando de un destino que lo tiene todo: tiene playas, tiene montañas, tiene Pueblos Mágicos, tiene una gran capital, tiene lagos, tiene bosques. Eso nos permite, precisamente, ser muy atractivos para los visitantes de este evento, y ser un estado donde se puedan proveer los diferentes segmentos de turismo que hay en el mundo”, afirmó.

Fridman Hirsch señaló que, en el corto plazo, Guadalajara se convertirá en sede de líderes del turismo mundial. La ciudad pasará a ocupar un papel central como capital del sector en América y como referente internacional. En el mediano y largo plazos, afirmó, la llegada de la feria permitirá captar nuevas inversiones, particularmente en infraestructura hotelera, además de generar una derrama económica estimada en 240 millones de pesos y una ocupación superior a 10 mil habitaciones por noche.

“Que lleguen estos líderes de turismo a nuestro Estado va a generar nuevas inversiones, nuevos hoteles, nuevas aerolíneas queriendo volar a nuestros aeropuertos, nuevos restaurantes. Van a venir, van a conocer y se van a enamorar de Jalisco, porque es imposible no enamorarse de Jalisco”, enfatizó.

Para el gobernador Pablo Lemus, la realización de ITB Américas en Jalisco representa un punto de inflexión para el desarrollo turístico del Estado. Durante la presentación, aseguró que la Entidad fortalecerá su posición como articuladora de viajes en el continente.

“Por fin, tenemos esta sede en Jalisco, y estamos muy felices de compartirlo con todas y todos ustedes. Por primera vez en la historia, un evento derivado de la feria de turismo más importante del mundo tendrá lugar en Las Américas, y será aquí, en nuestra casa. Ningún otro país del continente ha tenido esta oportunidad”, celebró.

Messe Berlín GmbH, una de las organizaciones de ferias y congresos más relevantes del mundo, eligió a Guadalajara como su oficina central en América por su ubicación estratégica, su infraestructura y su conectividad. Durante la rueda de prensa, el CEO, Mario Tobías, explicó que el propósito no es sólo organizar ITB Américas de forma anual, sino convertir a la ciudad en una de sus grandes marcas internacionales, al nivel de Shanghái, Mumbai, Berlín y Singapur.

“Estamos felices de establecernos aquí, pero, por supuesto, ya estamos pensando en nuevos eventos, nuevas ideas, diferentes sectores, los cuales también nos encantaría que se establecieran aquí […]. Creemos que México es la alianza correcta, el país adecuado para estar, y realmente queremos crecer desde aquí”, concluyó.

Con la llegada de ITB Américas y la instalación de su oficina continental, Jalisco fortalece su papel como uno de los destinos más competitivos del mundo y da un paso decisivo para consolidarse como referente del turismo internacional.

ITB Américas se quedará en Guadalajara por los próximos cinco años

ITB Américas, la feria de turismo más importante del mundo, tendrá como sede a Guadalajara durante los próximos cinco años, con la intención de crecer dentro de Jalisco y México, y consolidar la presencia de ITB y Messe Berlín en el mercado americano. Así lo confirmó el gobernador Pablo Lemus durante el anuncio del evento realizado el 25 de noviembre, donde destacó el alcance que tendrá esta decisión para el Estado y para el sector turístico de la región.

El mandatario recordó que esta será la primera ocasión en que ITB salga de Europa y Asia para instalarse en el continente americano. Subrayó que la feria reunirá a representantes de Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, convirtiendo a Guadalajara en el punto de encuentro para la industria turística en la región. “Por primera vez, ITB saldrá de Europa y de Asia y la gran feria de turismo, para todas las américas, desde Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe va a ser en Guadalajara”, expresó.

Lemus informó que el acuerdo firmado establece que ITB Américas permanecerá en la ciudad durante cinco años, como mínimo, y que Expo Guadalajara será su sede. Añadió que esta feria se convertirá en una plataforma para fortalecer la industria turística, ampliar la participación de mercados emergentes y consolidados, y generar mayor vinculación entre destinos, operadores y compradores estratégicos.

De acuerdo con las estimaciones presentadas, alrededor del 80 por ciento de los expositores que participarán en ITB Américas provendrán de países del continente, mientras que el resto llegará desde distintas regiones del mundo. Esta composición, explicó el gobernador, permitirá mostrar la diversidad turística de América, al tiempo que posicionará a Jalisco como un actor central dentro del sector.

Durante su intervención, Lemus destacó también los atractivos turísticos del Estado que podrán proyectarse a nivel internacional gracias a la feria. Entre ellos mencionó destinos de montaña como Tapalpa y Mazamitla; playas como Puerto Vallarta y la Costa Alegre; la oferta de negocios de la Zona Metropolitana de Guadalajara; y sitios emblemáticos como el Lago de Chapala. Según dijo, la presencia de ITB Américas servirá para reforzar la visibilidad de estos lugares ante mercados globales interesados en experiencias diversas.

El gobernador resaltó, además, que Messe Berlín -considerada la organizadora de ferias y congresos más grande del mundo- eligió a Guadalajara para instalar sus oficinas centrales en el continente americano. Con esta decisión, todas las actividades y eventos que la empresa realice en la región serán coordinados desde la capital jalisciense. “La próxima feria de lanchas y de yates se pueda celebrar en Puerto Vallarta, o en Acapulco. O pueda ser en Río de Janeiro, por decir algo, y la decisión se va a tomar aquí en Guadalajara. Aquí van a tener su corporativo”, afirmó.

Con la llegada de ITB Américas y la instalación del corporativo regional de Messe Berlín, Guadalajara se consolida como un punto estratégico para la industria turística y como centro articulador de los encuentros que definirán el rumbo del sector en los próximos años.

Beneficios para Jalisco con la llegada de ITB Américas

Una derrama turística estimada de 240 millones de pesos.

Ocupación de más de 10 mil cuartos por noche en Guadalajara.

Una derrama hotelera estimada de 20 millones de pesos.

Participación de más de cinco mil personas, entre operadores de tours, aerolíneas, hoteles y compradores estratégicos.

Atracción de inversores extranjeros y crecimiento de la red de negocios con la participación de más de 35 países.

Es la feria de turismo más importante del mundo

Con más de seis décadas de experiencia en la organización de la feria de turismo más importante del mundo, ITB se ha consolidado como el espacio donde se marcan tendencias globales, donde se reúnen los líderes del sector y donde se comparte el conocimiento que impulsa a la industria a nivel internacional. Su presencia concentra a participantes de 190 países, lo que la convierte en un punto de encuentro clave para destinos, operadores, aerolíneas, hoteleros y empresas tecnológicas vinculadas con el turismo.

Actualmente, ITB organiza cinco ferias anuales alrededor del mundo. La edición de Berlín, considerada el evento insignia de la empresa, es la más grande del planeta y se celebra cada mes de marzo. En este espacio se articulan diálogos y alianzas que definen el rumbo del sector turístico global.

Otra de sus ferias más importantes es ITB Asia, desarrollada en Singapur y catalogada como el congreso de viajes más grande de ese continente. Esta edición, celebrada en octubre, reúne a profesionales que buscan ampliar su presencia en los mercados del Sudeste Asiático y del Pacífico.

A ello se suma ITB China, realizada en Shanghái durante mayo, un espacio destinado a fortalecer vínculos con el creciente mercado chino. Esta feria concentra a especialistas de turismo, principalmente enfocados en viajes y movilidad, quienes acuden en busca de oportunidades en uno de los mercados más dinámicos del mundo.

Por su parte, ITB India, celebrada en Mumbai en septiembre, atiende la enorme demanda turística del país y de la región del Sur de Asia. Este encuentro ha ganado peso por la expansión del mercado indio, considerado uno de los de mayor crecimiento en el sector.

La nueva edición de ITB llegará por primera vez al continente americano y tendrá como sede a Guadalajara. Este encuentro reunirá a líderes y expertos en segmentos que abarcan desde turismo de aventura hasta ecoturismo, con el propósito de fortalecer la presencia de la marca en América. La feria se realizará en noviembre y está prevista para llevarse a cabo durante cinco años consecutivos a partir de 2026.

La empresa tiene como misión conectar a los sectores de turismo, viajes y hospitalidad en todo el mundo, tanto de manera presencial como a través de formatos híbridos. Entre sus áreas de trabajo también se incluyen eventos especializados en viajes de negocios, servicios médicos y agricultura, lo que refleja la amplitud de su alcance global.

ITB es una subsidiaria de Messe Berlín, compañía con más de 200 años de trayectoria y reconocida como una de las organizadoras de ferias y congresos más influyentes del mundo. Su presencia está consolidada en Europa y Asia, y ahora tendrá, por primera vez, oficinas destinadas a coordinar las actividades del continente americano. Desde allí se organizarán los eventos turísticos que se desplegarán en países como Canadá, Estados Unidos, Colombia y Brasil, marcando una nueva etapa en la expansión internacional de la marca.

