Pensión IMSS e ISSSTE: En esta fecha de enero de 2026 cae el primer pago

El 2026 está a la vuelta de la esquina y con ello el pago de la pensión IMSS e ISSSTE para los distintos beneficiarios.

Saber la fecha exacta de cuándo caen los depósitos se vuelve una de las preguntas más frecuentes para las personas y en esta ocasión no es la excepción.

Las diferencias en las fechas y formas de depósito entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) hacen fundamental conocer los días oficiales, para que las personas beneficiarias puedan hacer sus planes financieros.

Fechas de pagos

De acuerdo con lo establecido, el IMSS efectúa sus depósitos al inicio de cada mes, mientras que el ISSSTE opta por realizar los pagos el último día hábil previo, es decir que cada institución ha establecido cronogramas que responden a sus esquemas particulares.

¿Quién deposita en enero 2026?

El IMSS realizará el próximo pago de la pensión el próximo viernes 2 de enero de 2026, ya que el 1 de enero es inhábil por el festejo de Año Nuevo.

Por su parte, el último pago del ISSSTE fue el de diciembre, adelantado al 28 de noviembre. Para enero de 2026, el depósito será también el viernes 2 de enero, contemplando además la segunda parte del aguinaldo para sus pensionados.

Aquí te compartimos cómo queda el calendario del IMSS:

ESPECIAL / IMSS

