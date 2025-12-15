BBVA Spark y Aspiria cierran operación por 686 millones de pesos para apoyo a pymes

Con el fin de expandir la capacidad de otorgamiento de crédito a pequeñas y medianas

empresas (pymes) mexicanas, BBVA Spark y Aspiria, una institución financiera digital con más de 10 años de experiencia que ofrece soluciones financieras ágiles y accesibles a este sector productivo, firmaron una operación por 686 millones de pesos, destinada a incrementar la capacidad de Aspiria para otorgar financiamiento a pymes mexicanas.

Con un equipo de 125 profesionales, Aspiria atiende a miles de pymes en el país gracias a su capacidad de financiamiento a negocios de manera simple, en cuestión de días. Cerca del 80% de sus clientes son empresas que no han podido acceder a créditos de forma tradicional, mientras que es uno de

los precursores nacionales en el financiamiento ecológico a negocios, es decir, que destina parte de su cartera a organizaciones mexicanas especializadas en la adquisición de paneles solares.

El CEO, Guillermo Hernández, destacó la visión que comparten BBVA y Aspiria. “Tanto BBVA Spark como Aspiria compartimos una misma misión: impulsar al emprendedor mexicano a través de la innovación financiera. Esta inversión marca una nueva etapa: desplegamos miles de financiamientos para fortalecer y empoderar a los negocios mexicanos”.

genera miles de empleos de forma indirecta en diferentes sectores de la economía nacional.

Gracias a su plataforma basada en tecnología y análisis de datos, Aspiria evalúa a los negocios de forma ágil para ofrecer soluciones de financiamiento accesibles y en corto tiempo.

Por su parte, Rodrigo Velasco, Country Manager y LatAm Head de BBVA Spark, reconoció que las pymes son las empresas que dan dinamismo a la economía mexicana y explicó que el acuerdo consiste en otorgar una línea de financiamiento a Aspiria a fin de mostrar su compromiso con el impulso a las pequeñas y medianas empresas. Con este convenio, se espera que Aspiria fortalezca su presencia en varias entidades clave del país, desarrollando nuevas soluciones financieras adaptadas a las necesidades de mercado.

“En BBVA Spark estamos comprometidos con impulsar el crecimiento de las pymes que mueven la economía de México. Nuestra línea de financiamiento a Aspiria refuerza ese compromiso: apoyar a empresas que están innovando en cómo se atiende el segmento pyme, y que comparten nuestra visión de un ecosistema más dinámico, más inclusivo y con mayor acceso a capital”, enfatizó Velasco.

BBVA Spark es una institución bancaria enfocada en el financiamiento a compañías innovadoras y de fondos con capital de riesgo. Sus servicios van desde cobros, pagos, nóminas, tarjetas, hasta los más estructurados, como deudas para empresas emergentes o préstamos basados en activos.

Con presencia en cinco continentes, atiende a más de mil 700 clientes y ha facilitado cerca de 750 millones de euros de financiación bancaria, tanto para ofrecer soluciones de capital circulante como para proyectos de inversión a largo plazo.