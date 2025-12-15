Lunes, 15 de Diciembre 2025

BBVA Spark y Aspiria cierran operación por 686 millones de pesos para apoyo a pymes

“Tanto BBVA Spark como Aspiria compartimos una misma misión: impulsar al emprendedor mexicano a través de la innovación financiera”

Por: El Informador

OFICINAS DE ASPIRIA EN GUADALAJARA, JALISCO. Una de las finalidades del convenio es fortalecer su presencia en el país.

Con el fin de expandir la capacidad de otorgamiento de crédito a pequeñas y medianas
empresas (pymes) mexicanas, BBVA Spark y Aspiria, una institución financiera digital con más de 10 años de experiencia que ofrece soluciones financieras ágiles y accesibles a este sector productivo, firmaron una operación por 686 millones de pesos, destinada a incrementar la capacidad de Aspiria para otorgar financiamiento a pymes mexicanas.

Con un equipo de 125 profesionales, Aspiria atiende a miles de pymes en el país gracias a su capacidad de financiamiento a negocios de manera simple, en cuestión de días. Cerca del 80% de sus clientes son empresas que no han podido acceder a créditos de forma tradicional, mientras que es uno de
los precursores nacionales en el financiamiento ecológico a negocios, es decir, que destina parte de su cartera a organizaciones mexicanas especializadas en la adquisición de paneles solares.

El CEO, Guillermo Hernández, destacó la visión que comparten BBVA y Aspiria. “Tanto BBVA Spark como Aspiria compartimos una misma misión: impulsar al emprendedor mexicano a través de la innovación financiera. Esta inversión marca una nueva etapa: desplegamos miles de financiamientos para fortalecer y empoderar a los negocios mexicanos”.

Gracias a su plataforma basada en tecnología y análisis de datos, Aspiria evalúa a los negocios de forma ágil para ofrecer soluciones de financiamiento accesibles y en corto tiempo.

Por su parte, Rodrigo Velasco, Country Manager y LatAm Head de BBVA Spark, reconoció que las pymes son las empresas que dan dinamismo a la economía mexicana y explicó que el acuerdo consiste en otorgar una línea de financiamiento a Aspiria a fin de mostrar su compromiso con el impulso a las pequeñas y medianas empresas. Con este convenio, se espera que Aspiria fortalezca su presencia en varias entidades clave del país, desarrollando nuevas soluciones financieras adaptadas a las necesidades de mercado.

“En BBVA Spark estamos comprometidos con impulsar el crecimiento de las pymes que mueven la economía de México. Nuestra línea de financiamiento a Aspiria refuerza ese compromiso: apoyar a empresas que están innovando en cómo se atiende el segmento pyme, y que comparten nuestra visión de un ecosistema más dinámico, más inclusivo y con mayor acceso a capital”, enfatizó Velasco.

BBVA Spark es una institución bancaria enfocada en el financiamiento a compañías innovadoras y de fondos con capital de riesgo. Sus servicios van desde cobros, pagos, nóminas, tarjetas, hasta los más estructurados, como deudas para empresas emergentes o préstamos basados en activos.

Con presencia en cinco continentes, atiende a más de mil 700 clientes y ha facilitado cerca de 750 millones de euros de financiación bancaria, tanto para ofrecer soluciones de capital circulante como para proyectos de inversión a largo plazo.

Conoce más de Aspiria: www.aspiria.mx

