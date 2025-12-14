Servicios médicos se encarecen; suben más rápido que la inflación

Los servicios médicos se encarecieron 4.3% en noviembre, mientras la inflación general fue de 3.8%, señalan registros del Inegi.

El precio de estos servicios lleva 13 meses consecutivos subiendo más rápido que la inflación.

Destaca el incremento de 5.3% en la hospitalización general, seguido del aumento de 5.1% en la atención médica durante el parto y el alza de 5% en la consulta médica general, de acuerdo con el monitoreo que el Inegi lleva a cabo en las 55 principales ciudades del país.

La asociación civil Soy Paciente indicó la necesidad de fortalecer la transparencia en los servicios de salud mediante la correcta aplicación y actualización de los protocolos médicos.

Estos documentos técnicos estandarizan procedimientos, reducen riesgos y garantizan que cada paciente reciba atención segura, ética y con calidad verificable, los cuales contribuyen a tener claridad sobre los precios de los servicios médicos.

A través del webinar Protocolos médicos y derechos del paciente, organizado por Soy Paciente, especialistas en calidad hospitalaria y arbitraje médico coincidieron en que los protocolos son la base de un sistema de salud transparente, al brindar certeza tanto a pacientes como a prestadores de servicios.

Este problema se suma a la falta de medicamentos y recursos humanos, así como el deterioro de instalaciones y otras carencias tanto en el sector público como en el privado.

"La visión de un gestor de calidad es clara, entre mejor controlados tengamos los procesos mediante protocolos y procedimientos, más cerca estamos de garantizar una atención segura", destacó Moraima Cano, gerente de Calidad en Sanatorio Palmore.

Durante su participación, explicó que un protocolo bien aplicado salva vidas, empodera al personal de salud, disminuye la variabilidad clínica y facilita auditorías internas y externas gracias a la trazabilidad y documentación precisa.

Además, subrayó, estos instrumentos basados en evidencia científica, guías clínicas, NOM, lineamientos del Consejo de Salubridad General y estándares internacionales, alinean al personal, permiten medir indicadores clave y fortalecen la gestión de calidad hospitalaria.

Jesús Olivares, árbitro de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), recordó que el expediente clínico es la principal herramienta de transparencia y certeza jurídica.

"El expediente clínico siempre protege. Documenta el actuar médico, el diagnóstico, el tratamiento y la evolución del paciente. Su adecuada integración brinda seguridad tanto al usuario como al prestador del servicio", dijo.

Te puede interesar: Seguros de autos podrían costar más en 2026 por cambio del SAT

Enfatizó que la labor de Conamed no es defender a una parte, sino orientar y acompañar a pacientes y médicos para asegurar información clara, trato digno y atención basada en la ley.

El especialista hizo ver que, conforme al artículo 51 Bis 1 de la Ley General de Salud, los usuarios tienen derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz sobre su estado de salud y riesgos y alternativas de cualquier procedimiento.

Luis Fernando Hernández Lezama, presidente de Soy Paciente, enfatizó la necesidad de homologar la práctica médica en todo el país: "Para garantizar una atención segura y equitativa, necesitamos protocolos actualizados, correctamente utilizados y que sirvan para homologar los servicios de salud en los sectores público y privado".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV