SEP: ¿Qué puentes quedan tras Semana Santa 2026?

Con el final de las vacaciones de Semana Santa 2026, estudiantes de educación básica en México entran en la etapa final del ciclo escolar 2025-2026, periodo en el que aún se contemplan algunos días de descanso oficiales establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sí, aún hay de los llamados "puentes" para los alumnos de kinder, primaria y secundaria.

De acuerdo con el calendario vigente, el periodo vacacional de Semana Santa se ubicó entre el lunes 30 de marzo y ayer viernes 10 de abril de 2026, mientras que el regreso a clases está programado para el lunes 13 de abril, marcando el arranque del último tramo del ciclo escolar.

Tras este receso, todavía quedan varias fechas en las que no habrá clases, ya sea por días festivos o por actividades del Consejo Técnico Escolar.

Los días en los que no habrá clases por puente

El primer descanso importante será el viernes 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajo, considerado como suspensión oficial de labores docentes. Al coincidir con el fin de semana, este día genera un puente para los estudiantes de educación básica.

Además de eso, el lunes 5 de mayo también está marcado en el calendario como día sin clases por la conmemoración de la Batalla de Puebla, lo que configura un puente muy largo si se considera que no se va a clases desde el viernes y hasta el martes 6 de mayo.

El último día en que no habrá clases por efeméride es el viernes 15, con motivo del Día del Maestro.

No habrá clases por CTE

A estos descansos se suman las sesiones del Consejo Técnico Escolar, durante las cuales los alumnos no asisten a clases. Las fechas programadas por la SEP son los viernes 29 de mayo y 26 de junio de 2026.

Estos días, aunque no forman puentes largos por sí solos, sí son pausas adicionales en la recta final del ciclo, particularmente útiles para la organización familiar.

En cuanto al cierre del ciclo escolar, la SEP establece que el último día de clases será el miércoles 15 de julio de 2026. Posteriormente, los estudiantes iniciarán el periodo vacacional de verano, previo al arranque del siguiente ciclo escolar.

En resumen…

Después de Semana Santa 2026, los alumnos de nivel básico todavía contarán con dos puentes por fechas cívicas relevantes, así como dos días adicionales sin clases por Consejo Técnico Escolar, antes de concluir el ciclo 2025-2026.

Con este panorama, madres, padres y tutores pueden anticipar mejor sus actividades, aprovechar los días de descanso y planificar con mayor claridad el cierre del ciclo escolar.

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