Pensión Bienestar suspenderá pagos el 16 de marzo y ESTA es la razón

Millones de personas beneficiarias de las Pensiones del Bienestar —Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar y Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores— se encuentran a la espera de la publicación del calendario de pagos de marzo de 2026.

Sin embargo, se prevé que la Secretaría del Bienestar, la dependencia del Gobierno Federal encargada de gestionar los programas sociales previamente mencionados, suspenda la dispersión de recursos durante una jornada.

¿Por qué se suspenderá el pago de la Pensión Bienestar el 16 de marzo de 2026?

A pesar de que las fechas oficiales de pagos todavía no se han dado a conocer, en diversos medios circula un calendario tentativo, el cual fue formado con base en los periodos de dispersión de recursos económicos previos.

Este calendario excluye el lunes 16 de marzo, puesto que ese día las instituciones financieras en México, incluido el Banco del Bienestar, no operan, debido a que es festivo. Dicha fecha es considerada de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo (LFT), con motivo de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez.

Aunque este suceso histórico en realidad se celebra el 21 de marzo, por ley se recorre al tercer lunes del mes para formar un puente, y que los trabajadores, al igual que los estudiantes, tengan la posibilidad de tener un periodo de descanso más amplio.

Calendario tentativo de pagos de la Pensión Bienestar de marzo de 2026

Lunes 2 de marzo – A

Martes 3 de marzo – B

Miércoles 4 de marzo – C

Jueves 5 de marzo – D

Viernes 6 de marzo – E

Lunes 9 de marzo – F

Martes 10 de marzo – G

Miércoles 11 de marzo – H, I

Jueves 12 de marzo – J

Viernes 13 de marzo – K, L

Lunes 16 de marzo – Pausa en la dispersión de pagos por ser día festivo

Martes 17 de marzo – M

Miércoles 18 de marzo – N, Ñ

Jueves 19 de marzo – O

Viernes 20 de marzo – P

Lunes 23 de marzo – Q, R

Martes 24 de marzo – S

Miércoles 25 de marzo – T

Jueves 26 de marzo – U

Viernes 27 de marzo – V

Lunes 30 de marzo – W, X

Martes 31 de marzo – Y, Z

Cabe recordar que esta información se trata solo de una especulación derivada de la dinámica de pago en meses anteriores.

El calendario oficial de pagos de las pensiones del Bienestar deberá ser anunciado por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, en los primeros días de marzo, posiblemente el primer lunes del mes.

¿Cuánto pagan las pensiones del Bienestar en 2026?

En enero pasado, los programas sociales registraron un incremento respecto a los montos bimestrales del 2025, con el objetivo de que mantengan su valor real frente a la inflación.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

