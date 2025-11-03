Pensión Bienestar: ¿Quiénes reciben su pago HOY lunes 3 de noviembre?

Este lunes, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, difundió a través de su cuenta oficial de X, el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar.

Este calendario de pagos corresponde al bimestre noviembre-diciembre de 2025.

Según la información difundida por la propia secretaria, la dispersión de pagos se realizará desde hoy lunes 3 y hasta el 27 de noviembre para todos los programas del Bienestar, entre los que se encuentran: la Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Adulto Mayor, Pensión para personas con Discapacidad, apoyo a Madres Trabajadoras y de Sembrando Vida.

La titular de la Secretaría del Bienestar, recordó en su publicación, que el pago se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido , y a partir de ese día correspondiente estarán disponibles los recursos en la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Quiénes reciben su pago HOY lunes 3 de noviembre?

De acuerdo con el calendario compartido, hoy lunes 3 de noviembre reciben su depósito las y los beneficiarios que inicien su primer apellido con la letra "A".

Aquí te compartimos el calendario completo del resto de días:

