El Gobierno de México tiene diferentes programas del Bienestar que favorecen con pensiones a millones de mexicanos. Este viernes 7 de noviembre, tres de ellos otorgan recursos a beneficiarios. Aquí los detalles:

La Pensión del Bienestar es la ayuda económica que el Gobierno de México brinda a millones de adultos mayores que tengan la nacionalidad mexicana y residan en el país.

Este programa forma parte de la serie de apoyos por parte del gobierno, que beneficia a grupos como: madres trabajadoras, personas con discapacidad o mujeres. El depósito de este mes corresponde a los meses de noviembre - diciembre.

Conoce quienes recibirán una ayuda económica de 6 mil 200 pesos

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, compartió en redes sociales el calendario de pagos de este último pago. De acuerdo con esa información, hoy 7 de noviembre las letras beneficiadas serán: "D", "E" y "F" .

Este programa ofrece un monto bimestral de 6 mil 200 pesos y podrás retirarlos en los bancos o cajeros en Bancos del Bienestar sin ningún tipo de comisión o cargo.

Durante todo noviembre el Gobierno de México dará el depósito a estos otros programas: Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Personas Discapacidad y Programa Madres Trabajadoras .

Pensión Programa Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales por hijo de 0 a 4 años. Para niños con discapacidad, el monto es de 3 mil 720 pesos bimestrales hasta los 6 años Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos Pensión Personas Discapacidad: 3 mil 200 pesos

