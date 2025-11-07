Viernes, 07 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía | Pensión Bienestar

Los tres programas del Bienestar que reciben depósitos HOY

La Pensión del Bienestar es un programa que forma parte de la serie de apoyos económicos que otorga el Gobierno de México a los sectores más vulnerables de la población 

Por: SUN .

La Pensión Mujeres Bienestar otorga 3 mil pesos a las beneficiarias. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Gobierno de México tiene diferentes programas del Bienestar que favorecen con pensiones a millones de mexicanos. Este viernes 7 de noviembre, tres de ellos otorgan recursos a beneficiarios. Aquí los detalles: 

La Pensión del Bienestar es la ayuda económica que el Gobierno de México brinda a millones de adultos mayores que tengan la nacionalidad mexicana y residan en el país.

Este programa forma parte de la serie de apoyos por parte del gobierno, que beneficia a grupos como: madres trabajadoras, personas con discapacidad o mujeres. El depósito de este mes corresponde a los meses de noviembre - diciembre.

Conoce quienes recibirán una ayuda económica de 6 mil 200 pesos

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, compartió en redes sociales el calendario de pagos de este último pago. De acuerdo con esa información, hoy 7 de noviembre las letras beneficiadas serán: "D", "E" y "F".

Este programa ofrece un monto bimestral de 6 mil 200 pesos y podrás retirarlos en los bancos o cajeros en Bancos del Bienestar sin ningún tipo de comisión o cargo.

Durante todo noviembre el Gobierno de México dará el depósito a estos otros programas: Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Personas Discapacidad y Programa Madres Trabajadoras.

  1. Pensión Programa Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales por hijo de 0 a 4 años. Para niños con discapacidad, el monto es de 3 mil 720 pesos bimestrales hasta los 6 años
  2. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos
  3. Pensión Personas Discapacidad: 3 mil 200 pesos

Temas

