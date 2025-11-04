El calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar fue confirmado la mañana de este lunes por la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, a través de su cuenta de X. De acuerdo con la titular, los pagos corresponderán al bimestre de noviembre y diciembre y serán solo para cierto conjunto de programas sociales.

Tales depósitos se comenzarán a dispersar desde hoy, 3 de noviembre, y hasta el 27 de este mismo mes, por orden alfabético de la letra del primer apellido. En esta nota te contamos quiénes son los beneficiarios que cobrarán este martes 4 de noviembre, y todos los martes que restan en noviembre.

Quiénes cobrarán los MARTES de noviembre la Pensión Bienestar

Con base en el calendario oficial, los beneficiarios que cobrarán este primer martes, 4 de noviembre, son aquellos cuyo apellido inicie con la letra “B”. Por otro lado, los beneficiarios que cobrarán en los martes restantes son:

Martes 4 de noviembre | B

Martes 11 de noviembre | G

Martes 18 de noviembre | M

Martes 25 de noviembre | S

Si tu apellido no figura, no te preocupes, que este es el calendario para todas las demás letras:

ESPECIAL/X/@A_MontielR

Es importante recordar que Montiel ha hecho hincapié en que el pago se realiza solo a través de la tarjeta del Banco del Bienestar o en ventanillas. Además, cabe señalar que este será el pago correspondiente a cada programa:

Apoyo a Madres Trabajadoras

Niñas y niños con discapacidad, recién nacidos y hasta los 6 años: 3 mil 720 pesos bimestrales.

Niñas y niños recién nacidos y hasta los 4 años: Mil 650 pesos bimestrales.

3 mil 200 bimestrales.

6 mil 200 bimestrales.

3 mil pesos bimestrales.

6 mil 500 pesos mensuales.

