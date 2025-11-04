Martes, 04 de Noviembre 2025

Pensión Bienestar: ¿Qué apellidos cobran todos los martes de noviembre?

Estos son los beneficiarios que cobrarán su pensión mañana, 4 de noviembre, y todos los martes que le quedan al mes

Las Pensiones del Bienestar se empezaron a dispersar desde hoy, 3 de noviembre, y hasta el 27 de este mismo mes. ESPECIAL/@apoyosbienestar

El calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar fue confirmado la mañana de este lunes por la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, a través de su cuenta de X. De acuerdo con la titular, los pagos corresponderán al bimestre de noviembre y diciembre y serán solo para cierto conjunto de programas sociales.  

Tales depósitos se comenzarán a dispersar desde hoy, 3 de noviembre, y hasta el 27 de este mismo mes, por orden alfabético de la letra del primer apellido. En esta nota te contamos quiénes son los beneficiarios que cobrarán este martes 4 de noviembre, y todos los martes que restan en noviembre.

Quiénes cobrarán los MARTES de noviembre la Pensión Bienestar

Con base en el calendario oficial, los beneficiarios que cobrarán este primer martes, 4 de noviembre, son aquellos cuyo apellido inicie con la letra “B”. Por otro lado, los beneficiarios que cobrarán en los martes restantes son: 

  • Martes 4 de noviembre | B
  • Martes 11 de noviembre | G
  • Martes 18 de noviembre | M
  • Martes 25 de noviembre | S

Si tu apellido no figura, no te preocupes, que este es el calendario para todas las demás letras:

 ESPECIAL/X/@A_MontielR
Es importante recordar que Montiel ha hecho hincapié en que el pago se realiza solo a través de la tarjeta del Banco del Bienestar o en ventanillas. Además, cabe señalar que este será el pago correspondiente a cada programa:

  • Apoyo a Madres Trabajadoras
    Niñas y niños con discapacidad, recién nacidos y hasta los 6 años: 3 mil 720 pesos bimestrales.
    Niñas y niños recién nacidos y hasta los 4 años: Mil 650 pesos bimestrales.
  • Pensión para el Bienestar de para Personas con Discapacidad
    3 mil 200 bimestrales.
  • Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores
    6 mil 200 bimestrales.
  • Pensión Mujeres Bienestar
    3 mil pesos bimestrales.
  • Sembrando Vida
    6 mil 500 pesos mensuales.

