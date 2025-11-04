Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 4 de noviembre

Alimentos indispensables en la cocina mexicana como el jitomate y el limón tienen precio rebajado hoy en Walmart, dentro del semanal día de ofertas Martes de Frescura.

Los precios especiales son válidos tanto en las más de 2 mil sucursales físicas como en su tienda en línea: super.walmart.com.mx. Para compras en línea, puedes elegir entre recibir tu pedido a domicilio o recogerlo en la tienda con la modalidad "pickup".

Hoy, la tienda pone en oferta también la carne molida, de cerdo y de res, y la pechuga de pollo.

Además, hay hasta 35% de descuento en lácteos, vinos y licores. Y 30 % en productos de lavado.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

Aguacate Hass: 24.90 pesos por kilo.

Champiñones: 99.00 pesos por kilo.

Cilantro: 7.90 por manojo.

Frambuesa, charola de 175 gramos: 39.90 pesos.

Jitomate boa: 19.90 pesos por kilo.

Jitomate saladet: 19.90 pesos por kilo.

Limón agrio: 19.90 pesos por kilo.

Limón sin semilla: 19.90 pesos por kilo.

Melón chino: 19.90 pesos por kilo.

Mora azul, charola de 170 gramos: 49.90 pesos.

Naranja: 29.90 pesos por kilo.

Pepino: 24.90 pesos por kilo.

Pera de Anjou: 29.90 pesos por kilo.

Perón golden Chihuahua: 29.90 pesos por kilo.

Piña miel: 16.90 pesos por kilo.

Plátano Chiapas: 21.90 pesos por kilo.

Toronja: 29.90 pesos por kilo.

Uva verde, charola, 79.00 pesos.

Carnes y pescados