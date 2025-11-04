Martes, 04 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 4 de noviembre

Surte tu despensa en el día de ofertas especiales en productos del campo

Por: G. Solano

Las ofertas del Martes de Frescura son válidas tanto en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y Walmart Express como en su tienda en línea. EL INFORMADOR/Archivo

Alimentos indispensables en la cocina mexicana como el jitomate y el limón tienen precio rebajado hoy en Walmart, dentro del semanal día de ofertas Martes de Frescura.

Los precios especiales son válidos tanto en las más de 2 mil sucursales físicas como en su tienda en línea: super.walmart.com.mx. Para compras en línea, puedes elegir entre recibir tu pedido a domicilio o recogerlo en la tienda con la modalidad "pickup".

Hoy, la tienda pone en oferta también la carne molida, de cerdo y de res, y la pechuga de pollo.

Además, hay hasta 35% de descuento en lácteos, vinos y licores. Y 30 % en productos de lavado.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

  • Aguacate Hass: 24.90 pesos por kilo.
  • Champiñones: 99.00 pesos por kilo.
  • Cilantro: 7.90 por manojo.
  • Frambuesa, charola de 175 gramos: 39.90 pesos.
  • Jitomate boa: 19.90 pesos por kilo.
  • Jitomate saladet: 19.90 pesos por kilo.
  • Limón agrio: 19.90 pesos por kilo.
  • Limón sin semilla: 19.90 pesos por kilo.
  • Melón chino: 19.90 pesos por kilo.
  • Mora azul, charola de 170 gramos: 49.90 pesos.
  • Naranja: 29.90 pesos por kilo.
  • Pepino: 24.90 pesos por kilo.
  • Pera de Anjou: 29.90 pesos por kilo.
  • Perón golden Chihuahua: 29.90 pesos por kilo.
  • Piña miel: 16.90 pesos por kilo.
  • Plátano Chiapas: 21.90 pesos por kilo.
  • Toronja: 29.90 pesos por kilo.
  • Uva verde, charola, 79.00 pesos.

Carnes y pescados

  • Arrachera de res marinada Marketside, 600 gramos: 186.00
  • Carne molida de cerdo: 115.00 pesos por kilo.
  • Carne molida de res 90/10: 162.00 pesos por kilo.
  • Fajitas de pechuga de pollo natural: 145:00 pesos por kilo.
  • Filete de tilapia: 115.00 pesos por kilo.
  • Pechuga de pollo sin piel: 159.00 pesos por kilo.

