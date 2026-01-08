Pensión Bienestar: ¿Quiénes cobran mañana, 9 de enero?

En este mes de enero de 2026 se realizará el pago del primer bimestre de la pensión Bienestar para adultos mayores. Este apoyo forma parte de los programas del Bienestar, dirigidos por el gobierno de México, y es de carácter universal.

¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar el 9 de enero de 2026?

Este viernes 9 de enero, las y los beneficiarios de la Pensión del Bienestar recibirán el pago correspondiente al bimestre enero-febrero 2026. El depósito será para quienes tienen apellido paterno que inicia con la letra D, E y F.

Calendario de pagos Bienestar enero 2026

Según la letra inicial del apellido paterno, el calendario de pagos de enero 2026 queda así:

A: Lunes 5 de enero

B: Martes 6 de enero

C: Miércoles 7 y jueves 8 de enero

D, E, F: Viernes 9 de enero

G: Lunes 12 y martes 13 de enero

H, I, J, K: Miércoles 14 de enero

L: Jueves 15 de enero

M: Viernes 16 y lunes 19 de enero

N, Ñ, O: Martes 20 de enero

P, Q: Miércoles 21 de enero

R: Jueves 22 y viernes 23 de enero

S: Lunes 26 de enero

T, U, V: Martes 27 de enero

W, X, Y, Z: Miércoles 28 de enero.

¿Cuánto cobran los adultos mayores de la pensión Bienestar?

Este 2026, la Pensión Bienestar para adultos mayores pagará un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos; este pago representa un incremento de 200 pesos frente al monto del año pasado.

El objetivo de este aumento es fortalecer, año con año, el derecho constitucional de todas las personas adultas mayores a recibir esta pensión de manera directa, universal y sin intermediarios.

