IMSS: Así puedes solicitar una pensión por vejez si tienes 65 años o más

¿Quién puede solicitar una pensión de vejez? De acuerdo con el portal oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el asegurado que ha cumplido 65 años de edad y se encuentra en baja del Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social, puede solicitarla.

El derecho al goce de la pensión de vejez se da al cumplir los siguientes requisitos:

Al amparo del Régimen de la Ley del Seguro Social 1973

Debe tener 65 años al momento de presentar su solicitud de pensión.

Haber causado baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social.

Tener registradas ante el IMSS, como mínimo, 500 semanas de cotización.

Haber cotizado antes del 1 de julio de 1997.

Encontrarse dentro del período de conservación de derechos, que será igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contando a partir de la fecha de su baja.

Al amparo del Régimen de la Ley del Seguro Social 1997

Debe tener 65 años al momento de presentar su solicitud de pensión.

Haber causado baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social.

Tener registradas ante el IMSS, como mínimo, 1,250 semanas de cotización.

Para iniciar el trámite, puedes acudir a la ventanilla de prestaciones económicas de tu Unidad de Medicina Familiar (UMF) más cercana. La documentación que deberás presentar la encontrarás en el siguiente enlace: Solicitud de pensión de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez.

