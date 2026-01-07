IMSS: Así puedes solicitar una pensión por vejez si tienes 65 años o más

¿Quién puede solicitar una pensión de vejez? De acuerdo con el portal oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el asegurado que ha cumplido 65 años de edad y se encuentra en baja del Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social, puede solicitarla.El derecho al goce de la pensión de vejez se da al cumplir los siguientes requisitos:Encontrarse dentro del período de conservación de derechos, que será igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contando a partir de la fecha de su baja.Para iniciar el trámite, puedes acudir a la ventanilla de prestaciones económicas de tu Unidad de Medicina Familiar (UMF) más cercana. La documentación que deberás presentar la encontrarás en el siguiente enlace: Solicitud de pensión de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV