Miércoles, 07 de Enero 2026

Economía |

IMSS: Así puedes solicitar una pensión por vejez si tienes 65 años o más

El derecho al goce de la pensión de vejez del IMSS, se da al cumplir varios requisitos

Por: El Informador

Para iniciar el trámite, puedes acudir a la ventanilla de prestaciones económicas de tu Unidad de Medicina Familiar (UMF) más cercana. ESPECIAL / CANVA

¿Quién puede solicitar una pensión de vejez? De acuerdo con el portal oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el asegurado que ha cumplido 65 años de edad y se encuentra en baja del Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social, puede solicitarla.

El derecho al goce de la pensión de vejez se da al cumplir los siguientes requisitos:

Al amparo del Régimen de la Ley del Seguro Social 1973

  • Debe tener 65 años al momento de presentar su solicitud de pensión.
  • Haber causado baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social.
  • Tener registradas ante el IMSS, como mínimo, 500 semanas de cotización.
  • Haber cotizado antes del 1 de julio de 1997.

Encontrarse dentro del período de conservación de derechos, que será igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contando a partir de la fecha de su baja.

Al amparo del Régimen de la Ley del Seguro Social 1997

  • Debe tener 65 años al momento de presentar su solicitud de pensión.
  • Haber causado baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social.
  • Tener registradas ante el IMSS, como mínimo, 1,250 semanas de cotización.

Para iniciar el trámite, puedes acudir a la ventanilla de prestaciones económicas de tu Unidad de Medicina Familiar (UMF) más cercana. La documentación que deberás presentar la encontrarás en el siguiente enlace: Solicitud de pensión de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez.

