¿Cuánto dinero podrás tener en tu tarjeta de débito en 2026, según el SAT?

En México, el uso de las tarjetas de débito suele despertar un montón dudas relacionadas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), más cuando se trata de depósitos y saldos bien elevados. Una de las mayores preguntas es si existe una cantidad límite de dinero permitida en una tarjeta de débito; en esta nota te lo contamos.

¿El SAT revisa los depósitos en tarjetas de débito?

En 2025, la respuesta sigue siendo clara: el SAT no establece un límite máximo sobre el dinero que una persona puede tener en su tarjeta de débito. Sin embargo, no todos los movimientos pasan desapercibidos, pues la autoridad fiscal sí supervisa ciertas cosillas.

Más que el saldo acumulado, lo que realmente checa el SAT es el origen de los recursos. Los depósitos en efectivo que superan los 15 mil pesos mensuales están obligados a ser notificados por los bancos.

Este reporte no implica automáticamente una multa o el cobro de impuestos, pero sí puede derivar en una solicitud para que el titular de la cuenta compruebe de dónde proviene el dinero.

¿Puedo tener problemas si deposito más de 15 mil pesos?

La respuesta es no necesariamente. Si el dinero depositado corresponde a ingresos previamente declarados, como salario, honorarios, ventas facturadas o ahorros comprobables, no existe ningún problema fiscal.

Las complicaciones surgen cuando el contribuyente no puede justificar el origen del dinero, ya que en ese caso el SAT puede considerar esos recursos como ingresos no declarados y aplicar sanciones, recargos o requerimientos fiscales.

Límites de depósito según el tipo de tarjeta de débito

Aunque el SAT no fija topes de depósito, los bancos sí establecen límites mensuales, de acuerdo con el nivel de la cuenta. En 2025, estas categorías siguen vigentes:

Tarjetas de nivel 1

Pensadas para operaciones básicas, con un límite mensual bajo de 5 mil 700 pesos.

Tarjetas de nivel 2

Permiten depósitos más altos y están dirigidas a personas con mayor actividad económica; tienen límite mensual de 22 mil 800 pesos.

Tarjetas de nivel 3

Orientadas a usuarios con ingresos elevados o mayor volumen de operaciones; tienen un límite mensual de 76 mil pesos.

Tarjetas de nivel 4

No tienen un límite legal de depósitos mensuales, aunque el banco puede establecer restricciones según el perfil del cliente

Si una persona rebasa el límite de su tarjeta, la institución financiera puede reportar la operación al SAT para su revisión.

