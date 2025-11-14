Pensión Bienestar: ¿Cómo saber la fecha exacta del pago usando tu CURP?

Las y los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno Federal, como la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad y el apoyo a madres trabajadores pueden consultar la fecha exacta en la que el pago será depositado en sus tarjetas usando su CURP.

Durante este mes de noviembre 2025, las autoridades mexicanas, a través del Banco del Bienestar, se encuentran entregando los pagos de los apoyos antes mencionados.

Los recursos se entregan conforme al orden establecido en el calendario por letras, dado a conocer por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Sin embargo, también hay otra alternativa para conocer la fecha que le corresponde a tu apellido.

¿Cómo saber cuándo llega el pago de la Pensión Bienestar con la CURP?

Los derechohabientes de las pensiones del Bienestar pueden consultar la fecha exacta en la que se les entregará el monto de los apoyos a través de una herramienta habilitada en la página de la Secretaría del Bienestar.

Para ello, en primer lugar, es necesario que la persona interesada ingrese al sitio web oficial de la dependencia: gob.mx/bienestar.

Al entrar al sitio, se debe ubicar el banner que dice "Consulta con tu CURP la fecha de pago de tu Pensión o Programa", que este mes viene decorado con elementos del Día de Muertos. Se debe hacer clic sobre él.

Posteriormente, se desplegará una ventana donde deberás ingresar la CURP, seleccionar "No soy un robot" y luego dar clic en "buscar".

Al seguir estos pasos, la página te mostrará la fecha a partir de la cual podrás disponer del dinero del pago del bimestre noviembre-diciembre.

¿Qué programas del Bienestar reciben pago en noviembre y de cuánto?

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales

Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

