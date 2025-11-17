El peso mexicano cae al inicio de la jornada de este lunes 17 de noviembre en los mercados internacionales con un tipo de cambio de 18.33 pesos por dólar.

Este nivel representa una ligera depreciación de 3 centavos, o 0.14%, comparado con el cierre del día de negociación anterior, según reporta el medio financiero Bloomberg.

Durante la sesión overnight, el tipo de cambio experimentó una volatilidad ascendente. En el día de hoy, el peso mexicano muestra un retroceso debido a una disminución en el apetito por el riesgo en los mercados, lo que permite que el dólar estadounidense recupere terreno.

Bancos mexicanos no operan hoy 17 de noviembre

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) establece, a través de una publicación en el Diario Oficial de la Federación, los días en que las instituciones de crédito en México deben cerrar sus puertas y suspender operaciones durante el año 2025.

Actualmente, este lunes 17 de noviembre, los bancos suspenden actividades en conmemoración de la Revolución Mexicana y no hay cambios de divisas en ventanilla.

Los días en los que no hay operaciones bancarias en 2025 son:

1 de enero

Primer lunes de febrero (en conmemoración del 5 de febrero)

Tercer lunes de marzo (en conmemoración del 21 de marzo)

Días de Semana Santa

1 de mayo (por el Día del Trabajo)

16 de septiembre (por la Independencia de México)

Tercer lunes de noviembre (en conmemoración de la Revolución Mexicana)

25 de diciembre (por Navidad)

Todos los sábados y domingos del año

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 17 de noviembre en los principales bancos de México:

Según las páginas de Internet de los bancos principales en el país, este es el precio máximo de compra y venta en los bancos, en el inicio de las operaciones de este 17 de noviembre. Recuerda que no hay atención en sucursales:

Banco Azteca compra en 17.00 y vende en 18.83

BBVA compra en 17.24 y vende en 18.79

Banorte compra en 17.15 y vende en 18.65

Banamex compra en 17.77 y vende en 18.79

Scotiabank compra en 17.40 y vende en 19.00

El Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que el tipo de cambio de la divisa estadounidense, el dólar, para esta sesión del lunes 17 de noviembre es de 18.2805 pesos mexicanos.

Ten en cuenta que en los días en lo que sí operan las sucursales, la cotización del dólar fluctúa durante el día. Por esta razón, el precio de compra y venta al momento de realizar sus transacciones en las ventanillas podría variar según la hora.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF