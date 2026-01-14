Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta segunda semana de enero de 2026, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 14 de enero de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 14 de enero por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

Plátano Tabasco $16.90 pesos por kilo

Piña Miel $16.90 pesos por kilo

Jitomate Saladet $16.90 pesos por kilo

Pepino $16.90 pesos por kilo

Zanahoria a $10.90 pesos por kilo

Cebolla blanca a $29.90 pesos por kilo

Calabaza italiana a $32.90 pesos por kilo

Jícama a $26.90 pesos por kilo

Limón agrio con semilla a $39.90 pesos por kilo

Guayaba a $49.90 pesos por kilo

Uva blanca sin semilla a $129 pesos por kilo

Toronja Sangría a $29.90 pesos por kilo

Mandarina a $59.90 pesos por kilo

Plátano macho a $42.90 pesos por kilo

Naranja valencia a $25.90 pesos por kilo

Papa blanca a $32.90 pesos por kilo

Manzana Golden en bolsa a $39.90 pesos por pieza

Aguacate hass a $49.90 pesos por kilo

Nopales a $25.90 pesos por kilo

Brócoli a $29.90 pesos por kilo

Lechuga rumana a $21.90 pesos por kilo

Chayote a $29.90 pesos por kilo

Berenjena a $29.90 pesos por kilo

Chile serrano a $349.90 pesos por kilo

Jitomate bola a $25.90 pesos por kilo

Chile poblano a $51.90 pesos por kilo

Sandía Charleston a $12.90 pesos por kilo

Melón chino a $29.90 pesos por kilo

Manzana red Delicious a $39.90 pesos por kilo

Papaya maradol a $39.90 pesos por kilo

Nectarina a $49.90 pesos por kilo

Fresa a $49.90 pesos por kilo

Carnes, pollos y pescados

Milanesa bola de res selecto a $264.70 pesos por kilo

Pechuga de pollo con hueso sin piel selecto a $154.70 pesos por kilo

Filete de salmón a $399 pesos por kilo

Camarón mediano a $379 pesos por kilo

