El peso mexicano arrancó el año con una apreciación sostenida frente al dólar, alcanzando niveles no vistos en aproximadamente 18 meses.

El tipo de cambio perforó el umbral de las 17.90 unidades, impulsado por cifras de inflación en Estados Unidos que se mantuvieron estables en diciembre de 2025 y por un dato subyacente menor a lo anticipado por los mercados.

Al cierre de operaciones del martes 13 de enero de 2026, el dólar se cotizó en promedio en 17.83 pesos, lo que representó una caída diaria de 0.59% frente a los 17.93 pesos registrados en la sesión anterior, de acuerdo con Dow Jones.

En el balance semanal, la divisa estadounidense acumula un retroceso de 0.85%, mientras que en términos anuales mantiene una depreciación de 13.49%.

Además, el dólar ligó tres jornadas consecutivas a la baja y mostró una volatilidad semanal inferior a la observada en el último año, lo que refleja un comportamiento más estable del mercado cambiario en el corto plazo.

Tasas de la Fed en 2026 explican la debilidad del dólar frente al peso

La fortaleza del peso mexicano se enmarca en un entorno donde la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantiene las tasas de referencia en un rango de 3.50% a 3.75%, con expectativas de nuevos recortes durante 2026.

Según proyecciones de Forbes y analistas de mercado, se anticipan al menos dos reducciones adicionales en el costo del dinero para este año, lo que disminuye el atractivo del dólar frente a divisas de mercados emergentes que ofrecen mayores rendimientos, como la moneda mexicana.

Inflación en EU refuerza escenario de aterrizaje suave y presiona al dólar

El comportamiento del tipo de cambio responde directamente a los datos de inflación en Estados Unidos, que cerró diciembre de 2025 con una tasa anual del 2.7%, manteniéndose estable respecto al mes anterior. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, se ubicó en 2.6%, su nivel más bajo desde 2021.

Estas cifras, reportadas por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) y Trading Economics, refuerzan la narrativa de un 'aterrizaje suave' de la economía estadounidense, reduciendo la presión sobre la Fed para mantener tasas altas.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

