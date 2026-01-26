Pensión Bienestar: ¿Qué letra cobra el pago HOY, lunes 26 de enero de 2026?

La dispersión de pagos de la Pensión Bienestar se encuentra en curso. El calendario oficial de pagos fue dado a conocer por autoridades mexicanas a inicios de este mes, por lo que el Banco del Bienestar entrega los recursos de forma escalonada, según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. Aquí te decimos quiénes cobran este lunes 26 de enero.El día de hoy, miles de beneficiarios de la Pensión Bienestar recibirán el pago correspondiente al bimestre enero-febrero 2026. El lunes 26 de enero es el turno de las personas que tienen un apellido paterno que comienza con la letra S. El dinero se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de realizar trámites adicionales.El depósito del 26 de enero aplica para los siguientes apoyos:A partir de este mes de enero, los programas del Bienestar registran un incremento en los montos, con el objetivo de que mantengan su valor real frente a la inflación.Así quedan los pagos:Con información de SUN* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB