México enfrentará una negociación “muy dura” con Estados Unidos durante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), proceso que iniciará en los próximos meses y concluirá en junio de este año. Así lo advirtieron especialistas durante el panel Panorama Económico y Político de México 2026, realizado por el Tecnológico de Monterrey.

En el encuentro, los analistas señalaron que, en la revisión del acuerdo comercial, México enfrentará una serie de reclamos por parte de Estados Unidos en distintos frentes. Entre los principales temas que se pondrán sobre la mesa destacan el combate al tráfico de drogas, especialmente el fentanilo, la migración, la falta de energía, el uso de maíz transgénico, así como diversos incumplimientos que se establecieron en el propio tratado.

A estos puntos se suman cuestionamientos relacionados con la reforma al Poder Judicial, la desaparición de órganos autónomos y la apertura al sector energético, aspectos que, de acuerdo con los especialistas, formarán parte central de la negociación.

“Será una negociación dura, hay ciertas cosas en las que México no ha cumplido a raja tabla con algunos acuerdos y eso Estados Unidos se los va a cobrar”, comentó Ernesto Hugo Stein, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey.

El académico explicó que el proceso podría verse afectado por la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha afirmado públicamente que el acuerdo comercial no tiene beneficios para su país. Sin embargo, Stein consideró que esa visión no se ajusta a la realidad del sistema productivo de América del Norte.

“Absolutamente no es así, yo creo que la manufactura americana necesita a México, estamos en un sistema manufacturero absolutamente integrado y es de interés de las empresas de Estados Unidos que lo siga siendo”, agregó el especialista, quien también fue representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en México.

Pese al escenario complejo, Stein expresó confianza en que al final del proceso se logre un acuerdo, aunque advirtió que no necesariamente México quedará en una mejor posición respecto a la que tenía antes de la revisión. En su análisis, las reglas del tratado podrían modificarse y Estados Unidos podría exigir concesiones adicionales.

“A lo mejor las reglas van a cambiar, a lo mejor Estados Unidos va a pedir que México haga unas concesiones, pero de todos modos si el acuerdo preserva el acceso de los bienes mexicanos para Estados Unidos sin aranceles, como Estados Unidos le está poniendo aranceles a otros países, México está quedando en una posición relativamente favorable”, señaló.

El especialista subrayó que la negociación del T-MEC es clave y que México está realizando distintos esfuerzos para llegar en una mejor posición al proceso de revisión. Entre estos esfuerzos mencionó acciones orientadas a reducir el tráfico de fentanilo y el fortalecimiento de la cooperación bilateral en temas de seguridad y drogas.

Asimismo, indicó que se ha observado una reducción en los flujos migratorios, principalmente en la frontera Sur, lo cual también forma parte del contexto que México busca presentar en la negociación.

Stein añadió que los recientes aranceles impuestos a China y al resto de los países asiáticos representan un intento adicional de México por cerrar de manera positiva la negociación del acuerdo comercial.

Por su parte, Sergio Ríos, profesor del Tec de Monterrey, coincidió en que México enfrentará reclamos por los incumplimientos establecidos en el T-MEC, particularmente en lo relacionado con la reforma al Poder Judicial, los órganos autónomos y la apertura del sector energético.

“Eso será una moneda de cambio y una moneda de negociación, entonces va a tener que haber un mecanismo de compensación a este incumplimiento que hubo”, afirmó Ríos, quien también es presidente del Comité de Promoción Internacional de la Asociación de Parques Industriales de Jalisco (APIEJ).

Ambos especialistas coincidieron en que el proceso de revisión del T-MEC se desarrollará en un entorno de alta presión para México, en el que los distintos reclamos y temas pendientes serán determinantes para el resultado final de la negociación.

