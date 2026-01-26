Con el objetivo de atraer más inversiones y generar empleos, el Gobierno del Estado proyecta realizar este año un mayor número de giras de promoción económica en el extranjero. La estrategia busca fortalecer la presencia de Jalisco en mercados considerados clave para el desarrollo de sus principales sectores productivos.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Cindy Blanco Ochoa, explicó que durante el año pasado se llevaron a cabo dos giras internacionales, una a Estados Unidos y otra a Taiwán, las cuales permitieron establecer contactos y promover las capacidades productivas del estado.

“Este año tenemos ya identificadas de momento cinco giras que estaremos haciendo. Lo importante es que lo hacemos en función de distintas geografías estratégicas o países que para nosotros son clave porque concentran a nuestros sectores”, señaló la funcionaria.

Para 2026, el Gobierno del Estado contempla realizar giras de promoción a Taiwán y Japón, India, Países Bajos, Estados Unidos y Uruguay. De acuerdo con Blanco Ochoa, estos destinos fueron seleccionados por su relevancia en industrias estratégicas para Jalisco, como la automotriz y la electrónica.

“Hay un evento de electrónica muy importante y yo creo que India es un jugador muy relevante, pero con este movimiento de aranceles a nivel federal India es uno de los países a los que México le aumentó el arancel; sin embargo, creemos que en las agendas del sector automotriz y electrónico pueden ser sumamente relevantes y es uno de los países donde tenemos la intención de estar”, explicó.

La funcionaria añadió que también se buscará aprovechar el Mundial de Fútbol como una plataforma para atraer inversiones de países de Centro y Sudamérica, particularmente de Uruguay, mediante acciones de promoción económica vinculadas al evento.

Cindy Blanco reconoció que el año pasado fue complejo para la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) en Jalisco, debido a diversos factores que generaron incertidumbre económica. Entre ellos mencionó los aranceles impuestos por Estados Unidos, la reforma al Poder Judicial y el primer año de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, al cierre del tercer trimestre del año la Inversión Extranjera Directa en Jalisco registró una disminución de 22 por ciento. En el acumulado al tercer trimestre se captaron 902.2 millones de dólares, cifra inferior a los mil 161 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2024.

Con estos resultados, Jalisco se ubicó por debajo de las cinco entidades que más IED captaron al cierre del tercer trimestre, ranking encabezado por la Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Baja California y Coahuila.

Ante este escenario, la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico informó que la dependencia inició un trabajo de revisión sobre la forma en que se registran las inversiones en el estado. El objetivo es contar con un registro más preciso de las empresas que han invertido en Jalisco.

“La estrategia que hicimos es buscar acercarnos a las empresas ya establecidas y lo que nos dimos cuenta es que muchas de las empresas que llegaron e invirtieron no estaban registradas en el Registro Nacional de Inversión Extranjera, o sí estaban registradas pero estaban mal registradas y en otro estado”, sostuvo.

Añadió que se ha tenido que realizar una labor para identificar a estas empresas y solicitarles que formalicen sus registros ante la Secretaría de Economía, con el fin de reflejar correctamente la inversión captada en la entidad.

Para este año, el Gobierno del Estado prevé captar más de mil 500 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa. “Nos mantenemos en lo que recibió la administración anterior, que es de mil 100 a mil 200 millones de dólares, y llegar a los mil 500 millones de dólares fue la primera meta con la que arrancamos”, indicó.

Finalmente, la funcionaria aclaró que la revisión del T-MEC contribuirá a detonar las inversiones en los próximos años.

Busca consolidarse como destino clave

La captación de Inversión Extranjera Directa (IED) es un indicador clave del dinamismo económico de Jalisco y refleja la confianza de las empresas en el estado.

Para 2026, se proyecta superar los niveles de años anteriores mediante estrategias de promoción internacional, acercamiento a empresas ya establecidas y mejora en el registro formal de inversiones.

Sectores como la electrónica, la automotriz y el tecnológico son prioritarios en la agenda de atracción de capital extranjero.

La combinación de giras internacionales, eventos estratégicos y seguimiento de políticas comerciales permitirá consolidar a Jalisco como destino competitivo para la inversión.

CT