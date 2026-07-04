Pensiones del IMSS serán un desafío financiero, revela informe

El Instituto Mexicano del Seguro Social reconoció que el Régimen de Jubilaciones y Pensiones seguirá ejerciendo presión sobre sus recursos.

Así lo señala el "Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social", documento en el que el organismo identifica los principales desafíos que podrían afectar la sostenibilidad financiera de la institución y la prestación de servicios médicos.

IMSS identifica riesgos para la sostenibilidad financiera

En el informe, el IMSS explica que diversos factores del entorno podrían impactar la recaudación de recursos y aumentar la demanda de servicios de salud. Entre ellos destacan la evolución del empleo formal, el crecimiento de la informalidad, los nuevos esquemas de aseguramiento, el envejecimiento de la población derechohabiente y el incremento de enfermedades crónico-degenerativas.

Ante este panorama, el instituto considera prioritario fortalecer la incorporación de nuevos asegurados, mejorar la recaudación, reforzar las labores de fiscalización y ampliar las estrategias de prevención y detección oportuna de enfermedades.

El objetivo, señala, es proteger los ingresos institucionales y anticipar las presiones de gasto que enfrentará en los próximos años.

Régimen de Jubilaciones y Pensiones seguirá generando presión

Uno de los principales focos de preocupación es el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), el cual continuará afectando el flujo institucional de recursos.

Aunque este régimen ya no admite nuevos trabajadores, el IMSS advierte que será indispensable mantener una adecuada planeación de liquidez para cumplir con las obligaciones adquiridas y administrar de forma responsable los recursos del Fondo Laboral.

Asimismo, destaca la necesidad de fortalecer la estrategia de inversión financiera mediante portafolios diversificados que privilegien la seguridad, liquidez, rentabilidad y una adecuada administración del riesgo.

Gastos médicos de pensionados representan un reto

El informe también señala que los mayores riesgos de financiamiento se concentran en el Seguro de Enfermedades y Maternidad (SEM), especialmente por el incremento en los Gastos Médicos para Pensionados.

Para atender esta situación, el IMSS propone una estrategia integral basada en:

Mayor eficiencia en el gasto.

Fortalecimiento de la atención primaria.

Prevención y control de enfermedades crónicas.

Incorporación de tecnologías costo-efectivas.

Evaluación de alternativas financieras que permitan equilibrar ingresos y obligaciones.

Además, el instituto mantendrá bajo vigilancia otros esquemas que presentan retos de sostenibilidad, como el Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales (SGPS).

Digitalización y planeación, claves para mejorar la operación

El organismo también reconoce que la simplificación de procesos y la transformación digital serán fundamentales para mejorar la eficiencia operativa y financiera.

Entre las herramientas que fortalecerá destacan la Plataforma de Hospitalización del Ecosistema Digital en Salud (PHEDS) y el sistema de Finanzas Armonizadas y Transparentes (Finat), plataformas que buscan mejorar la trazabilidad de procesos, reducir cargas administrativas y facilitar la toma de decisiones.

De acuerdo con el informe, estas tecnologías permitirán optimizar la administración de insumos, servicios médicos, productividad y control del gasto institucional.

IMSS busca evitar afectaciones financieras en el Sistema Universal de Salud

Respecto a su participación en el Sistema Universal de Salud (SUS), el IMSS explicó que trabajará junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para definir mecanismos de compensación presupuestaria y financiera entre las instituciones participantes.

El objetivo es garantizar que la prestación de servicios de solidaridad social no afecte las finanzas del instituto ni comprometa la operación de los seguros que administra.

Finalmente, el informe concluye que mantener una administración prudente de las reservas financieras, fortalecer la planeación del gasto y continuar con la modernización de sus procesos serán acciones indispensables para preservar la estabilidad financiera del IMSS en el mediano y largo plazo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de SUN.

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AO

