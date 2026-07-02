Mantener actualizados los datos personales se ha convertido en un requisito fundamental para quienes reciben o están por tramitar una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Uno de los documentos que cobra mayor relevancia es la Clave Única de Registro de Población (CURP), ya que cualquier inconsistencia puede generar retrasos o incluso la suspensión temporal de los depósitos.

Las autoridades han reiterado que la validación de la CURP forma parte del proceso de modernización de los registros de derechohabientes y pensionados, con el objetivo de evitar errores, duplicidades y posibles casos de suplantación de identidad.

¿Quiénes deben revisar su CURP?

La revisión no está dirigida únicamente a quienes ya reciben una pensión. También deben verificar que su CURP esté correcta los trabajadores que están próximos a iniciar su trámite de retiro ante el IMSS o el ISSSTE. Entre los principales grupos que deben revisar su información destacan:

Trabajadores que iniciarán el trámite de pensión bajo la Ley 73 o la Ley 97 del IMSS.

Servidores públicos afiliados al ISSSTE que estén próximos a jubilarse.

Pensionados por viudez, orfandad o ascendencia.

Personas que hayan realizado cambios en sus datos personales, como nombre, fecha de nacimiento o lugar de nacimiento.

Derechohabientes cuyos registros puedan presentar inconsistencias entre distintas bases de datos gubernamentales.

¿Por qué es importante verificar la CURP?

La CURP es uno de los principales identificadores utilizados por las instituciones de seguridad social para validar la identidad de los beneficiarios. Si el documento presenta errores, no está certificado o no coincide con el acta de nacimiento registrada ante las autoridades, el sistema puede detener el proceso de validación del pago hasta que se regularice la información.

Además, el IMSS recomienda revisar periódicamente la vigencia de los datos personales antes de iniciar cualquier trámite relacionado con la pensión, ya que esto agiliza el proceso y reduce el riesgo de contratiempos administrativos.

¿Cómo saber si tu CURP está correcta?

Los especialistas recomiendan descargar la CURP desde los canales oficiales del Gobierno de México y verificar que el documento aparezca como certificado por el Registro Civil. También es importante revisar que el nombre completo, fecha de nacimiento, sexo y entidad federativa coincidan exactamente con el acta de nacimiento.

En caso de detectar errores, los interesados deberán solicitar la corrección correspondiente antes de continuar con cualquier trámite relacionado con la pensión.

Asimismo, quienes ya reciben una pensión y cambien datos personales o bancarios deben informar oportunamente al IMSS o al ISSSTE para mantener actualizado su expediente y evitar posibles retrasos en los depósitos.

Recomendaciones para evitar problemas con el pago

Las autoridades recuerdan que todos los trámites relacionados con pensiones son gratuitos y deben realizarse únicamente a través de los canales oficiales del IMSS o del ISSSTE.

Antes de iniciar el trámite de jubilación o si ya eres pensionado, verifica que tu CURP, Número de Seguridad Social, datos personales y cuenta bancaria estén correctamente registrados. Esta revisión preventiva puede evitar retrasos en la dispersión de recursos y facilitar cualquier gestión futura relacionada con tu pensión.

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AO

