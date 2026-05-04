Pensión Bienestar: ¿Pueden hacerse transferencias de dinero del pago de mayo en la tarjeta del banco?

La Secretaría del Bienestar inició oficialmente este lunes 4 de mayo de 2026 la dispersión de los recursos correspondientes al bimestre de mayo-junio. Con la llegada de este esperado depósito, miles de beneficiarios en todo el país se cuestionan qué hacer con su dinero y si es estrictamente necesario acudir a las sucursales físicas para retirar el efectivo. Entre otras preguntas, también surge cuestionarse si el pago se puede transferir a otra cuenta, ya sea para ahorrarlo, retirarlo en otros bancos, o pagar asuntos personales.

De acuerdo con la información oficial, la tarjeta del Banco del Bienestar funciona exactamente igual que cualquier otra de débito en el territorio nacional. Esto significa que sí pueden hacerse transferencias de dinero desde la aplicación móvil oficial hacia otras instituciones financieras, facilitando el manejo para los usuarios.

Además, los derechohabientes tienen la gran ventaja de poder recibir depósitos externos en esta misma cuenta, ampliando su utilidad mucho más allá de la simple recepción de los programas sociales.

¿Cómo y cuándo se deposita el pago de mayo-junio 2026?

Para entender cómo se distribuye este dinero, es vital conocer la logística. La nueva titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez, confirmó que los depósitos se realizan de forma escalonada. El objetivo principal de esta estrategia es evitar aglomeraciones innecesarias en las sucursales y proteger a los beneficiarios.

El calendario oficial de pagos se rige estrictamente por la primera letra del primer apellido, arrancando este mismo lunes 4 de mayo con la letra "A".

Conoce el calendario completo de pagos aquí.

Los beneficiarios inscritos en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores recibirán un monto total de 6 mil 400 pesos directos en su cuenta.

Por su parte, el programa de Mujeres Bienestar otorga 3 mil 100 pesos, mientras que la pensión para personas con discapacidad entrega 3 mil 300 pesos durante este periodo.

Todo el dinero cae de manera directa y sin intermediarios, garantizando que los recursos lleguen íntegros a quienes más lo necesitan.

¿Quiénes reciben este apoyo y dónde pueden cobrarlo?

Este programa social está dirigido a millones de mexicanos que forman parte de los sectores más vulnerables. Quién recibe el apoyo depende del padrón oficial: adultos mayores de 65 años, mujeres de 60 a 64 años y personas con discapacidad.

Respecto a dónde se puede disponer de estos recursos, la respuesta es amplia. No solo se está limitado a las sucursales del banco gubernamental; la tarjeta es aceptada en miles de establecimientos en todo México.

Incluso, si decides retirar efectivo en cajeros de otros bancos comerciales, puedes hacerlo, aunque debes tener en cuenta que estas instituciones te cobrarán una comisión por el servicio.

Sobre las transferencias electrónicas del Banco del Bienestar

Muchos adultos mayores aún desconocen que su tarjeta está respaldada por la red financiera nacional y limitan su uso al retiro de efectivo.

Ante eso, saber que pueden y cómo transferir o usar el plástico en terminales de punto de venta reduce drásticamente el riesgo de robos o extravíos al portar grandes cantidades de billetes en la calle.

Además, al realizar transferencias electrónicas, los familiares de confianza pueden ayudar a los beneficiarios a administrar el pago de servicios desde la comodidad de su hogar.

El propósito fundamental de estas herramientas tecnológicas es brindar verdadera autonomía, inclusión y seguridad financiera a los sectores más vulnerables de la población mexicana.

Recuerda que el calendario de dispersión de pagos se extenderá de manera ordenada hasta el próximo miércoles 27 de mayo, cubriendo paulatinamente todas las letras del abecedario.

Mantente siempre informado a través de los canales oficiales y sácale el máximo provecho a tu apoyo económico bimestral sin exponerte a fraudes ni perder tu valioso tiempo.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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