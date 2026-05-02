Pago Pensión Bienestar: La explicación de que algunos beneficiarios reciban dos depósitos en mayo 2026

En las últimas semanas, miles de beneficiarios de la Pensión Bienestar en México se han preguntado si la Secretaría del Bienestar autorizó un pago doble para el periodo de mayo-junio de 2026. La respuesta oficial es que no, no habrá un depósito extraordinario ni acumulado para la mayoría de los inscritos en el programa.

El apoyo económico se entregará de manera habitual. Esto significa que las personas adultas mayores recibirán su monto regular correspondiente al tercer bimestre del año. Las autoridades han pedido a la población no caer en desinformación generada en redes sociales.

¿Por qué se habla de un pago doble en 2026?

El origen de este rumor tiene una explicación sencilla. Algunos adultos mayores verán reflejados dos depósitos, pero en diferentes cuentas de banco, durante el mes de mayo. Sin embargo, esto no se debe a un bono extra del Gobierno Federal ni a un error del sistema.

La confusión surge porque muchos beneficiarios de la pensión universal también son jubilados del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) o del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado). Al coincidir las fechas de depósito de ambas instituciones, los pensionados reciben dos ingresos distintos en el mismo mes, creando la ilusión de un "pago doble".

Montos oficiales y cómo cobrar tu dinero de forma segura

Para este 2026, los montos de los programas sociales se mantienen con los incrementos históricos establecidos a principios de año. Es importante que se conozca la cantidad exacta que corresponde para llevar un mejor control de tus finanzas personales.

Personas adultas mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales, destinados a mejorar su calidad de vida.

6 mil 400 pesos bimestrales, destinados a mejorar su calidad de vida. Personas con discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales, un apoyo clave para su inclusión.

3 mil 300 pesos bimestrales, un apoyo clave para su inclusión. Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales, reconociendo su labor y vulnerabilidad.

El dinero será depositado exclusivamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. Los beneficiarios podrán retirar su efectivo en cualquiera de las más de tres mil sucursales o cajeros automáticos de esta institución en todo el país, sin cobro de comisiones.

Si prefieres no manejar efectivo por cuestiones de seguridad, también es posible utilizar el plástico para pagar directamente en tiendas de autoservicio, farmacias, restaurantes y supermercados que cuenten con terminal bancaria.

Mantente informado a través de los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar y recuerda que estos programas sociales son un derecho. Conocer las reglas de operación te permitirá aprovechar al máximo estos beneficios económicos sin contratiempos durante todo el 2026.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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