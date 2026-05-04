La Secretaría de Bienestar confirmó el inicio del operativo de pagos correspondiente al tercer bimestre de 2026 (mayo-junio). Millones de beneficiarios en México están a la espera de recibir su apoyo económico, pero es vital conocer los detalles para no perder dinero en comisiones bancarias.

Este programa social, elevado a rango constitucional, entrega 6 mil 400 pesos bimestrales a las personas adultas mayores. Además, el esquema incluye a las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar (3 mil 100 pesos) y a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad (3 mil 300 pesos).

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar en mayo 2026?

A diferencia de otros periodos, el calendario de pagos de mayo-junio 2026 presentó un ligero ajuste logístico. Debido a que el 1 de mayo fue día festivo oficial (Día del Trabajo) y coincidió con el fin de semana, las operaciones bancarias habituales se pausaron.

Por esta razón, la dispersión de los recursos arranca oficialmente este lunes 4 de mayo de 2026. La nueva titular de la dependencia, Leticia Ramírez, será a partir de hoy la encargada de anunciar el calendario detallado durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, conocida como la "Mañanera del Pueblo".

Como ya es tradición en este gobierno, los depósitos se realizan de manera escalonada. El orden de entrega depende exclusivamente de la primera letra del apellido paterno del derechohabiente.

Los primeros en recibir su dinero este lunes 4 de mayo son aquellos cuyo apellido inicia con la letra "A". El calendario continuará avanzando diariamente, pasando por la "B" el martes 5 de mayo, hasta concluir el 27 de mayo con las letras W, X, Y, Z.

Consulta el calendario completo aquí.

¿Dónde cobrar el pago de mayo sin pagar comisiones?

La pregunta más frecuente entre los beneficiarios es dónde retirar su dinero sin que el banco les retenga una parte. La respuesta oficial es simple, el Banco del Bienestar es la única institución financiera que no cobra comisiones.

Puedes acudir a cualquiera de sus sucursales distribuidas en todo el país. Tienes la opción de utilizar los cajeros automáticos disponibles las 24 horas o pasar directamente a las ventanillas de atención durante el horario hábil el día que toque cobrar.

Si una persona decide retirar su dinero en bancos comerciales privados (como Banamex, BBVA, Banorte o Santander, entre otros), debe saber que sí te cobrarán una comisión. Esta tarifa varía entre los 15 y los 30 pesos o más por cada transacción o consulta de saldo, lo que hace que se tengan que cobrar menos de los 6 mil 400 pesos.

Para evitar filas innecesarias, recuerda que no es obligatorio retirar todo tu dinero el mismo día del depósito. Tu efectivo está seguro en tu cuenta y puedes usar tu tarjeta para pagar directamente en supermercados, farmacias y tiendas con terminal punto de venta.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF