Jueves, 13 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Pensión Bienestar: ¿Por qué habrá una pausa en el calendario de pagos de noviembre 2025?

En un comunicado publicado en el sitio web de Programas para el Bienestar, se confirmó que habrá una pausa en los pagos de la Pensión la próxima semana

Por: El Informador

A partir del día del depósito, las y los beneficiarios de las pensiones del Bienestar pueden disponer de los recursos económicos. ESPECIAL

La Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, informó que el calendario de pagos de las pensiones del Bienestar y el programa para madres trabajadoras de noviembre de 2025 sufrirá una pausa la próxima semana.

Durante este mes, millones de beneficiarios y beneficiarias de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad, la Pensión Mujeres Bienestar y el Programa dirigido a hijos de mujeres trabajadoras se encuentran recibiendo en sus cuentas bancarias el monto correspondiente al último pago del año.

Las fechas en las que estas personas reciben los recursos económicos fueron anunciadas por las autoridades de los Programas Sociales del Gobierno mexicano durante los primeros días de este mes. Sin embargo, el calendario oficial contempla una pausa en los depósitos durante toda una jornada.

¿Por qué se suspenderá el pago de la Pensión Bienestar en noviembre?

Como es habitual, los depósitos se realizan de manera escalonada, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de las y los derechohabientes.  

En un comunicado publicado en el sitio web oficial de Programas para el Bienestar, se confirmó que el lunes 17 de noviembre no habrá pagos para las personas beneficiarias. Esto se debe a que ese día las instituciones financieras en México, incluido el Banco del Bienestar, no operan, puesto que es festivo. Dicha fecha es considerada de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo (LFT), con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Aunque este suceso histórico en realidad se celebra el 20 de noviembre, por ley se recorre al tercer lunes de noviembre para formar un puente, y que los trabajadores, al igual que los estudiantes, tengan la posibilidad de tener un periodo de descanso más amplio.

"Los depósitos se reanudarán al día siguiente con normalidad, respetando el orden del calendario previamente anunciado", se lee en el sitio.

Calendario de pagos COMPLETO de la Pensión Bienestar de noviembre 2025

Lunes 3 de noviembre: A

Martes 4 de noviembre: B

Miércoles 5 de noviembre: C

Jueves 6 de noviembre: C

Viernes 7 de noviembre: D, E, F

Lunes 10 de noviembre: G

Martes 11 de noviembre: G

Miércoles 12 de noviembre: H, I, J, K

Jueves 13 de noviembre: L

Viernes 14 de noviembre: M

Martes 18 de noviembre: M

Miércoles 19 de noviembre: N, Ñ, O

Jueves 20 de noviembre: P, Q

Viernes 21 de noviembre: R

Lunes 24 de noviembre: R

Martes 25 de noviembre: S

Miércoles 26 de noviembre: T, U, V

Jueves 27 de noviembre: W, X, Y, Z

 Calendario de pagos COMPLETO de la Pensión Bienestar de noviembre 2025. ESPECIAL
¿Qué programas del Bienestar reciben pago en noviembre y de cuánto?

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales

Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

A partir del día del depósito, las y los beneficiarios pueden disponer de los recursos.

