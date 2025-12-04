Jueves, 04 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Peso mexicano, sin mayores cambios frente al dólar HOY

El peso se se mantiene sin mayores cambios frente al dólar hoy, 4 de diciembre, con una apreciación de 0.08 por ciento

Por: El Informador

De acuerdo con datos de especialistas de Monex, el peso continúa sin mayores cambios respecto a la jornada de ayer, lo que lo mantiene por delante del dólar. UNSPLASH / W. GUNKEL

De acuerdo con datos de especialistas de Monex, el peso continúa sin mayores cambios respecto a la jornada de ayer, lo que lo mantiene por delante del dólar. UNSPLASH / W. GUNKEL

Hoy jueves, el peso continúa favorecido por el retroceso del dólar y se mantiene sin mayores cambios, mientras persiste el optimismo de los inversores sobre la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), comentaron los especialistas de Monex.

Lee también: Venta Nocturna Liverpool: ¿Aplica solo en tiendas físicas o también en línea?

La divisa mexicana se cotiza esta mañana en 18.27 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.08% o 2 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

Tipo de cambio por el Diario de la Federación 

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.2642 pesos por dólar para este jueves 4 de diciembre.

Otras divisas

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.02%. El euro baja 0.03% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.07%.

Te puede interesar: Jalisco primer Estado del país con un estudio del IMCO sobre mujeres en las empresas

Tipo de cambio del dólar a peso hoy jueves 4 de diciembre de 2025 en los principales bancos de México:

Banco Compra  Venta
Afirme 17.40  18.90
Banamex 17.68  18.77
BBVA 17.43  18.57
Banorte 17.10  18.60
Banco Azteca 17.55  18.74
Scotiabank 17.40  19.00

Con información de Bloomberg y SUN. 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * 

AS
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones