Hoy jueves, el peso continúa favorecido por el retroceso del dólar y se mantiene sin mayores cambios, mientras persiste el optimismo de los inversores sobre la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), comentaron los especialistas de Monex.

La divisa mexicana se cotiza esta mañana en 18.27 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.08% o 2 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

Tipo de cambio por el Diario de la Federación

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.2642 pesos por dólar para este jueves 4 de diciembre.

Otras divisas

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.02%. El euro baja 0.03% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.07%.

Te puede interesar: Jalisco primer Estado del país con un estudio del IMCO sobre mujeres en las empresas

Tipo de cambio del dólar a peso hoy jueves 4 de diciembre de 2025 en los principales bancos de México:

Banco Compra Venta Afirme 17.40 18.90 Banamex 17.68 18.77 BBVA 17.43 18.57 Banorte 17.10 18.60 Banco Azteca 17.55 18.74 Scotiabank 17.40 19.00

Con información de Bloomberg y SUN.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS

