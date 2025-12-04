Hoy jueves, el peso continúa favorecido por el retroceso del dólar y se mantiene sin mayores cambios, mientras persiste el optimismo de los inversores sobre la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), comentaron los especialistas de Monex.La divisa mexicana se cotiza esta mañana en 18.27 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.08% o 2 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.2642 pesos por dólar para este jueves 4 de diciembre.El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.02%. El euro baja 0.03% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.07%.Con información de Bloomberg y SUN. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS