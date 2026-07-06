Pensión Bienestar 2026: ¿qué apellidos cobran hasta el viernes 10 de julio?

El Gobierno de México inició la dispersión de recursos del bimestre julio-agosto correspondientes a la Pensión Bienestar 2026. Este calendario de pagos detalla las fechas exactas en las que los beneficiarios obtendrán su dinero, estructurado estrictamente conforme a la letra inicial de sus apellidos durante las primeras semanas de este mes de julio.

La Secretaría del Bienestar, bajo la dirección de Leticia Ramírez Amaya, comunicó que las transferencias bancarias se ejecutarán de forma escalonada. El objetivo principal de esta organización logística es evitar concentraciones masivas de personas en las instalaciones del Banco del Bienestar distribuidas en todo el territorio nacional.

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¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar hasta el 10 de julio?

La primera semana de entregas de los programas sociales abarca desde el lunes 6 hasta el viernes 10 de julio. En este lapso específico, un sector determinado del padrón de derechohabientes verá reflejado el saldo correspondiente en sus cuentas bancarias.

De acuerdo con el esquema publicado, el lunes 6 de julio los fondos se depositaron a las personas cuyo primer apellido comienza con la letra A. Al día siguiente, el martes 7 de julio, el turno de cobro corresponde a los ciudadanos registrados con la inicial B.

Para el miércoles 8 y el jueves 9 de julio, la programación oficial del gobierno federal destina ambos días exclusivamente a los beneficiarios con la letra C. Esta distribución doble en el calendario responde a la alta densidad demográfica de personas registradas con dicha inicial en el país.

Finalmente, para cerrar la primera semana de operaciones, el viernes 10 de julio cobrarán aquellos ciudadanos con apellidos que inicien con las letras D, E y F. Con este grupo de beneficiarios concluye la etapa inicial del operativo de pago bimestral antes de la pausa del fin de semana.

¿De cuánto es el pago de la Pensión Bienestar en julio 2026?

Las autoridades federales confirmaron que las cantidades económicas entregadas se mantienen sin modificaciones para este cuarto periodo del año. Los ciudadanos inscritos en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores reciben un total de 6 mil 400 pesos bimestrales.

Por su parte, el programa social denominado Pensión Mujeres Bienestar, dirigido a mexicanas de 60 a 64 años, otorga 3 mil 100 pesos. Asimismo, la Pensión para Personas con Discapacidad dispersa un monto de 3 mil 300 pesos a todos sus afiliados registrados.

El Apoyo para Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, contempla una entrega económica de mil 650 pesos por menor. Todos estos recursos financieros se depositan de manera directa a los beneficiarios, sin la intervención de intermediarios ni el cobro de comisiones adicionales.

El dinero transferido permanece completamente seguro en la Tarjeta del Bienestar desde el día asignado, por lo que no es obligatorio retirarlo en esa misma fecha. Los usuarios pueden utilizar su plástico en cualquier momento para adquirir productos o pagar servicios en establecimientos con terminal bancaria.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB