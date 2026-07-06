INAPAM 2026: ¿Cuál es el descuento de Suburbia para adultos mayores en julio 2026?

Suburbia pertenece al grupo de empresas que están afiliadas al programa e beneficios del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) , institución que ofrece descuentos y promociones exclusivas para las personas de más de 60 años.

Por ello, ha lanzado un descuento especial para este sector de la población, el cual aplicará únicamente a aquellas personas que tengan su credencial vigente.

A continuación te contamos más sobre estos descuentos.

Este es el descuento que Suburbia ofrece a los adultos mayores

Suburbia es una tienda departamental mexicana, la cual maneja la venta de ropa, calzado, perfumería, electrónica, telefonía, entre otras cosas.

Según el Directorio de Beneficios Vestido y Hogar 2026, el cual es publicado por el Gobierno de México, los derechohabientes de la tarjeta INAPAM, tienen el derecho a un 5% de descuento al momento de pagar en la tienda.

A pesar de que es un descuento pequeño, puede ahorrarle algunos pesos a las personas adultas mayores, economizando sus gastos al momento de adquirir artículos personales y del hogar.

Por su parte, dichas condiciones podrían variar dependiendo de las sucursales, ya que pueden combinarse con otras promociones si es que se encuentran vigentes.

Otros descuentos y beneficios que ofrece la tarjeta INAPAM

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores cuenta con distintos privilegios para las personas de la tercera edad, ya que les otorga descuentos y promociones en diferentes ámbitos y establecimientos.

Según la Secretaría del Bienestar, hay descuentos y tarifas preferenciales en sectores como salud, transporte, alimentación, predial, entre otros.

Miles de establecimientos a lo largo de la República Mexicana incluyen rebajas en restaurantes, ópticas, hoteles, centros culturales y más.

Se insta a los derechohabientes a que aprovechen al máximo de estos beneficios, pues, a la larga, representan un ahorro que puede cuidar de sus bolsillos.

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