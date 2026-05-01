Pensión Bienestar: Estos beneficiarios pueden perder su pago de mayo 2026

En este mes de mayo se prevé que inicien los pagos de la Pensión Bienestar que corresponden al tercer bimestre del año (mayo y junio 2026). El Gobierno de México ya ha confirmado los montos oficiales que se depositarán a las y los beneficiarios del país; sin embargo, de no seguir algunas indicaciones, algunos podrían perder el pago.

¿Puedo dejar de recibir el pago de mayo 2026 de la Pensión Bienestar?

Entre las principales causas por las que se podría tener una retención de la Pensión Bienestar están:

Documentos falsos

Cuando existe posible duplicidad de registro (el registro de menor antigüedad es el que se retiene).

Alteración o falsificación de documentos relacionados con la tarjeta del Banco del Bienestar.

No localizar al derechohabiente o su persona adulta auxiliar tras las visitas realizadas por la Delegación de Programas.

La omisión de acudir a recoger el medio de pago puede derivar en la retención del apoyo.

Por otro lado la suspensión se puede dar cuando:

El beneficiario está en estado de retención durante dos bimestres consecutivos sin regularizar su situación. En este caso la Secretaría del Bienestar suspende temporalmente el pago hasta que se aclaren las inconsistencias registradas.

Asimismo, la baja definitiva se da en situaciones más graves o irreversibles como:

defunción del beneficiario

Errores graves en los datos de identificación, duplicidad de registros.

Inconcistencias en el medio de cobro, cobro simultáneo, no recoger la tarjeta del Banco Bienestar o no cobrar dos pagos consecutivos.

¿Cuándo inicia el depósito de mayo 2026 de la Pensión Bienestar?

En esta ocasión habrá un cambio en el pago del mes de mayo 2026, se prevé que el depósito se atrase algunos días , ya que el 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo, un día que se considera feriado e inhábil para los bancos; por tal razón, los depósitos no podrán arrancar ese día. Se espera que los pagos inicien el lunes 4 de mayo de 2026.

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AS