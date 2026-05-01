Pensión Bienestar: Estos beneficiarios pueden perder su pago de mayo 2026

En este mes de mayo se prevé que inicien los pagos de la Pensión Bienestar que corresponden al tercer bimestre del año (mayo y junio 2026). El Gobierno de México ya ha confirmado los montos oficiales que se depositarán a las y los beneficiarios del país; sin embargo, de no seguir algunas indicaciones, algunos podrían perder el pago. Entre las principales causas por las que se podría tener una retención de la Pensión Bienestar están:Por otro lado la suspensión se puede dar cuando:Asimismo, la baja definitiva se da en situaciones más graves o irreversibles como:En esta ocasión habrá un cambio en el pago del mes de mayo 2026, se prevé que el depósito se atrase algunos días, ya que el 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo, un día que se considera feriado e inhábil para los bancos; por tal razón, los depósitos no podrán arrancar ese día. Se espera que los pagos inicien el lunes 4 de mayo de 2026. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS