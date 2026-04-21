¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 21 y 22 de abril de 2026 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana , ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios.

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplican en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas.

Ofertas del Martimiércoles de Chedraui en frutas y verduras

Aguacate Hass en malla: $19.90 por pieza

Papaya maradol:$26.90 por kilo

Lechuga romana: $12.50 por pieza

Sandía blanca rayada: $12.50 por kilo

Carne molida de res: $97.90 por kilo

Filete Basa Blanco: $69.00 por kilo

Milanesa de Pollo: $84.90 por medio kilo

Pierna y muslo americano: $17.90 medio kilo

Camarón coctelero: $144 por kilo

20% de descuento en jamón, salchichas y chorizo

Papas gajo: $65.90 por kilo

Alternativas para aprovechar las promociones en Chedraui

Con el objetivo de que más personas puedan acceder a estas ofertas, Chedraui pone a disposición diversas modalidades de compra y pago. Los clientes pueden realizar sus compras en línea mediante el sitio oficial o la aplicación móvil, con varias opciones de pago disponibles.

También es posible pagar utilizando BBVA Wallet y puntos acumulados, una alternativa práctica para quienes desean aprovechar los beneficios de su tarjeta, otra opción es el Monedero Mi Chedraui, que permite utilizar el saldo generado en compras previas.

Para quienes prefieren la atención presencial, está disponible la compra directa en tienda. Además, Chedraui ofrece la modalidad de pago contra entrega, en la que la compra se realiza por internet y se recoge en sucursales participantes.

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OB