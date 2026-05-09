Cada año, la llegada del 10 de mayo, Día de las Madres, transforma por completo la dinámica comercial en Jalisco. Los tapatíos buscan incansablemente el regalo perfecto, y los arreglos florales se posicionan como los favoritos indiscutibles de la temporada primaveral para demostrar afecto.

Sin embargo, este incremento masivo en la demanda trae consigo un ajuste inevitable en los costos. Según reportes de comerciantes locales, el precio de las flores experimenta un alza promedio que oscila entre el 30% y el 50% durante esta semana de celebración .

¿Por qué ocurre esto y quién lo determina? La respuesta radica en la simple ley de la oferta y la demanda . Los productores ajustan sus tarifas desde los invernaderos, lo que impacta directamente al consumidor final que acude a los puntos de venta en la ciudad.

Mercado de Mezquitán: El epicentro floral y sus precios actuales

Si te preguntas dónde comprar, el histórico Mercado de Mezquitán sigue siendo el referente principal en el Área Metropolitana de Guadalajara . Desde la madrugada, este recinto recibe a miles de compradores mayoristas y minoristas que buscan la mejor calidad y variedad.

Para este año, los locatarios señalan que un paquete de 100 rosas ronda entre los 1,200 y 1,500 pesos. Por su parte, los arreglos más sencillos o los clásicos ramos de 24 rosas se pueden encontrar desde los 250 hasta los 300 pesos, dependiendo del decorado.

Quienes buscan opciones más exóticas, como orquídeas, tulipanes o los famosos ramos buchones, deben preparar muy bien la cartera. Estos detalles premium pueden alcanzar fácilmente hasta los 2 mil pesos, dependiendo de la cantidad de flores, el follaje extra y la complejidad del diseño final.

Alternativas y recomendaciones de Profeco para no gastar de más

Si el mercado tradicional está demasiado saturado, existen otras vías muy prácticas. Supermercados reconocidos como Walmart o plataformas de entrega a domicilio ofrecen arreglos estandarizados, ideales para quienes tienen poco tiempo y buscan resolver el regalo rápidamente sin enfrentar el tráfico vehicular.

Ante este panorama de precios elevados, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sugiere comparar costos antes de realizar cualquier transacción impulsiva. Para proteger tu economía sin sacrificar el detalle, es fundamental seguir una serie de recomendaciones clave al momento de realizar tu compra este fin de semana.

Aplica estos tips rápidos para cuidar tu dinero:

1. Compra con anticipación o a primera hora del día para encontrar mejores precios.

2. Opta por flores de temporada como girasoles o gerberas en lugar de rosas rojas.

3. Verifica siempre la frescura del tallo y los pétalos.

Como editores en El Informador, te recordamos que el valor real del regalo radica en el cariño y la intención. Un detalle bien pensado, ajustado a tu presupuesto personal, será más que suficiente para hacer sonreír a mamá en su día especial sin endeudarte.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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