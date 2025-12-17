¿Cuál es el mes más barato y el más caro para viajar?

Viajar es un placer, pero para hacerlo es importante considerar algunos aspectos a fin de que se pueda hacer con un buen precio.

El precio de un viaje no solo depende del destino elegido, sino también del momento del año en que se realiza y, muy a menudo, de cuándo se hace la reserva. Algunas épocas se asocian a un aumento generalizado de precios, mientras que otras ofrecen una excelente relación calidad-precio. Además, no todos los países siguen los mismos patrones estacionales.

Lo mismo ocurre con las reservas de hotel. En algunos casos, reservar con mucha antelación permite acceder a mejores precios. En otros, es posible encontrar buenas ofertas en el último momento, aunque con el riesgo de que haya menos disponibilidad.

Elegir bien el mes en el que viajas puede marcar una gran diferencia. Hacerlo en la época más barata puede suponer un ahorro de hasta 850 euros o 991 dólares sobre el precio medio de los hoteles, o una reducción del 83 % en la tarifa de la habitación. En cambio, si se viaja en el mes más caro, el coste puede dispararse hasta un 335 por ciento .

Los meses más baratos y más caros para viajar

No todos los meses del año ofrecen las mismas ventajas a la hora de planificar un viaje. Este estudio revela cuáles son, en términos generales, los meses más económicos y también los más caros para viajar a nivel internacional.

De media, diciembre se posiciona como el mes más caro para viajar, con 38 países registrando los precios hoteleros más elevados del año , entre ellos Australia, Brasil, Japón, México, Argentina, Francia, Austria o Marruecos. Este mes presenta un incremento medio del 9% en las tarifas de alojamiento, pero se pueden disparar hasta 198% , algo que tiene sentido si se tiene en cuenta que coincide con las vacaciones de Navidad, una época en la que muchas personas suelen disponer de más tiempo libre y se incrementa la demanda.

Curiosamente, noviembre fue el mes más barato: 25 países marcaron sus tarifas hoteleras más bajas durante este periodo , con una bajada media del 3% en el precio por habitación. Entre ellos destacan varios destinos europeos como Noruega, Suecia y Francia, además de Estados Unidos y Singapur.

En términos generales, junio fue el mes que registró el mayor descenso medio en los precios hoteleros, con una bajada del 4 por ciento. Como antecede a los meses de verano más concurridos, julio y agosto, muchos viajeros aprovechan para reservar antes de que los precios se disparen. Es también el mes más económico para visitar países como Sri Lanka, Portugal, Francia, y Hong Kong.

Los meses más baratos para visitar cada país

Viajar en determinados momentos del año puede suponer un ahorro importante. Los precios del alojamiento pueden fluctuar por múltiples factores: el clima, la temporada alta, la antelación o el último minuto de la reserva, e incluso celebraciones culturales, festivales o festivos nacionales.

Estas variaciones también se observan con claridad en mercados como Argentina, Chile y México, donde la estacionalidad influye directamente en el precio del alojamiento. En Argentina, por ejemplo, septiembre es el mes más económico, con tarifas que descienden hasta los 74 euros, mientras que diciembre alcanza el máximo anual con 107 euros, impulsado por la temporada festiva. Chile muestra un comportamiento similar, aunque más acusado: los precios caen hasta los 89 euros en enero, pero se disparan a 157 euros en febrero, coincidiendo con el verano austral y una mayor demanda turística. En México, por su parte, la diferencia entre viajar en septiembre (191 euros) o en diciembre (347 euros) es una de las más notables del estudio, reflejando el impacto del turismo internacional y los festivos de fin de año.

En Europa también se observan contrastes significativos. España, por ejemplo, presenta su mes más accesible en marzo, cuando la tarifa media baja hasta los 128 euros, mientras que febrero destaca como el mes más caro (267 euros), influido por eventos invernales y por la temporada de esquí. Estas oscilaciones muestran que, más allá del destino, la elección del mes de viaje puede marcar una diferencia sustancial en el presupuesto final.

Pero también se encarecen durante los meses de invierno en destinos con oferta de nieve, como ocurre en buena parte de Europa.

El estudio completo y el mapa se puede consultar aquí.

