Buen Fin 2025: ¿Dónde encontrar los módulos de la Profeco?

Durante estos días de El Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), estará presente en todo México para brindar acompañamiento en las compras, así como ayudar a ejercer los derechos del consumidor.

En este periodo de descuentos y promociones, es común que algunos negocios cometan errores a la hora de etiquetar sus productos, generalmente haciéndolos más baratos, que luego son reclamados a la hora de pagar, negando el precio del etiquetado.

No obstante, según la Ley Federal de Protección del Consumidor, los proveedores están obligados a informar y respetar precios, tarifas y otras condiciones de venta.

Por ello, la Profeco pone a disposición de los consumidores los módulos y brigadas itinerantes, donde los usuarios podrán recibir asesoría, orientación y apoyo, en caso de que surja algún problema con sus compras y promociones.

Asimismo, el personal de la Profeco ayuda a los usuarios a presentar quejas , brindar conciliaciones, resolver dudas sobre precios, garantías y publicidad.

Conoce los módulos de atención de la Profeco

Zona Acapulco-Lázaro Cárdenas

Galerías Acapulco: Av. Costera Miguel Alemán, número 1632, Fracc. Magallanes.

Galerías Diana: Av. Costera Miguel Alemán, número 1926, Fracc. Magallanes.

Multiplaza Caracol: Blvd. Vicente Guerrero, número 1005, col. Ciudad Renacimiento.

Sam's Club Acapulco: Av. Farallón, número 516, Fracc. Farallón del Obispo.

Walmart Acapulco: Av. Costera Miguel Alemán, número 500, colonia Icacos.

Chredraui Acapulco Pie de La Cuesta: Blvd. Pie de La Cuesta, número 239, Fracc. Zona Urbana.

Patio Acapulco: Carretera Cayaco-Puerto Marqués, número 233, colonia Llano Largo.

Zona Caribe Mexicano

Plaza Outlet: Av. Andrés Quintana Roo, Supermanzana 39.

Gran Plaza Cancún: Av. Nichupté Supermanzana 51, Manzana 18.

Malecón Américas: Av. Bonampak, S.M., 06, M.Z.01.

Plaza Las Américas Playa del Carmen: Carretera Federal Chetumal-Cancún Km 291.

Plaza Las Américas Cancún: Av. Tulum Sur, número 260, Supermanzana 7.

Zona Corregidora Josefa Ortiz

Plaza Antea Lifestyle Center: Carretera Querétaro-San Luis Potosí Santiago de Querétaro, número 12401, colonia Félix Osores Sotomayor.

Plaza Paseo Querétaro: Anillo Vial Fray Junípero Serra, número 7901, colonia La Purísima.

Plaza Puerta La Victoria: Av. Constituyentes Oriente, número 40-A, colonia Zona Dos Extendida, Villas del Sol.

Plaza Galerías San Juan del Río: Panamericana Poniente, número 202, colonia Centro.

Plaza Premium Outlet Querétaro: Carretera Cuota 45D, Querétaro-Celaya Km 6.3.

Plaza Galerías Querétaro: Av. 5 de Febrero, número 99, Esq. Acceso Carretera Celaya Cuota, colonia Los Virreyes.

Zona Golfo-Centro

Plaza Cristal Veracruz: Salvador Díaz Mirón s/n, colonia Las Enfermeras.

Plaza Mocambo: Calz. Juan Pablo II s/n, Jardines del Virginia.

Zona Golfo-Norte

Soriana Palmas: Juan B. Tijerina, número 2033, Fracc. Las Palmas.

Liverpool Victoria: Libramiento Naciones Unidas, número 1117, colonia Ejido Benito Juárez.

Paseo Aventa: Jesús Elías Piña, número 525, Colonia Las Adelitas.

Soriana Tamatán: Unificación, número 180, Unidad Modelo.

Galerías Altama: Av. Ejército Mexicano s/n, colonia Minerva.

Del Sol: Blvd. I. Allende, número 401, colonia Centro.

Soriana Aeropuerto: Carretera a Tampico-Mante, número 6905.

Heb Express: Blvd. A. López Mateos, número 201, colonia Unidad Nacional.

Sears Centro: Salvador Díaz Mirón, número 210, colonia Zona Centro.

Soriana Valle Alto: Carretera Nacional México-Laredo, Esq. con Antonio Esquer, número. 2200, Lomas de Yuejat.

Coppel: Lerdo de Tejada s/n entre I. Allende y Francisco Zarco, Pánuco, Veracruz.

Zona Golfo-Sur

Plaza Altabrisa: Periférico Carlos Pellicer Cámara, número 129, colonia 1ro. de Mayo.

Plaza Cristal: Prolongación Quintín Arauz Carrillo, colonia 1ro. de Mayo.

Plaza Sendero: Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, número 1020, colonia José María Pino Suárez.

Plaza Las Américas: Av. Profesor Ramón Mendoza, número 102, colonia El Recreo.

Plaza Galerías Tabasco 2000: Av. Paseo Tabasco, número 1405, colonia Desarrollo Humano.

Zona Gral. Emiliano Zapata

Galerías Cuernavaca: Autopista México-Acapulco Km 87., 5, Av. de Los 50 Metros, colonia Ricardo Flores Magón.

Plaza Averanda: México-Acapulco Km. 87.5, S/n, colonia Villas del Lago.

Plaza Gran Outlet Cuernavaca: C. Jacarandas, número 103, colonia Ricardo Flores Magón.

Plaza Cuernavaca: Av. Vicente Guerrero, número 110, colonia Lomas de La Selva.

Zona Gral. Felipe Ángeles

Plaza Sendero: Av. Alejandro Dumas, número 11377, colonia Complejo Industrial Chihuahua.

Fashion Mall: Periférico de La Juventud, número 3501,colonia Puerta de Hierro.

Plaza Galerías: Blvd. Antonio Ortíz Mena, número 201- A, colonia Presidentes.

Zona Gral. Ignacio Zaragoza

Galerías Serdán: Blvd. Hermanos Serdán, número 270, colonia Rancho Posadas.

Centro Comercial Angelópolis: Blvd. del Niño Poblano, número 2510, Reserva Territorial Atlixcáyotl.

Parque Puebla: Blvd. Ignacio Zaragoza, número 410, colonia La Ciénega.

Galerías Tlaxcala: Libramiento Poniente de Tlaxcala s/n, San Sebastián Atlahapa.

Zona José Guadalupe Posada

C.C. Altaria: Blvd. A Zacatecas, número 849, Fracc. Trojes de Alonso.

C.C. Galerías: Av. Independencia, número 2351, colonia Trojes de Alonso.

Plaza Espacio: Av. Tecnológico, número 120, colonia Ojo Caliente.

C.C. Villasunción: Blvd. José María Chávez s/n, Centro Comercial Villasunción.

C.C. el Parián: Calle Benito Juárez s/n, colonia Zona Centro.

Zona La Paz

Plaza La Paz: Forjadores de Sudcalifornia, s/n, colonia Expista Aérea.

Plaza Paseo La Paz: Blvd. Gral. Agustín Olachea, número 1515-Local F, colonia El Zacatal.

Galerías La Paz: Blvd. Gral. Agustín Olachea, número 8010, colonia El Zacatal.

Plaza Los Patios: De Las Brisas, número 2404, colonia Brisas del Pacífico.

Zona Leona Vicario

Plaza Tepeyac: Calz. de Guadalupe, número 431, colonia Guadalupe Tepeyac.

Plaza Carso: C. Lago Zúrich, número 245, colonia Ampliación Granada.

Sears Centro Histórico: Av. Juárez, número 14, colonia Centro.

Parque Delta: Av. Cuauhtémoc, número 462, colonia Narvarte.

Fórum Buenavista: Av. Insurgentes Norte, número 259, colonia Buenavista.

Zona Metropolitana CDMX-Oriente

Parque Tezontle: Canal de Tezontle, número 1512, colonia Dr. Alfonso Ortíz Tirado.

Plaza Oriente: Av. Canal de Tezontle, número 1520, colonia Dr. Alfonso Ortíz Tirado.

Parque Antenas: Av. Canal de Garay, número 3278, colonia La Esperanza.

Zona Metropolitana CDMX-Poniente

Plaza Oasis: Av. Universidad, número 1770, colonia Romero de Terreros.

Centro Santa Fe Módulo 01: Vasco de Quiroga, número 3800, colonia Santa Fe.

Portal San Ángel: Av. Revolución, número 1267, colonia Los Alpes.

Paseos Acoxpa: Calzada Acoxpa, número 430, Cec. Fracc. A., Vergel del Sur.

Perisur: Anillo Periférico Sur, número 4690, colonia Jardines del Pedregal de San Ángel.

Galerías Coapa: Calzada del Hueso, número 519, colonia Coapa, Acoxpa.

Plaza Miracoapa: Canal de Miramontes, colonia Coapa, Narciso Mendoza Súper Manzana 5 Villa Coapa.

Gran Sur: Periférico Sur, número 5550, colonia Pedregal de Carrasco.

Centro Santa Fe Módulo 02: Vasco de Quiroga, número 3800, colonia Santa Fe.

Zona Metropolitana de Guadalajara

Plaza Galerías: Av. Rafael Sanzio, número 150, colonia Camichines Vallarta.

Plaza La Perla: Av. Mariano Otero, número 3000, colonia Jardines del Sol.

Centro Comercial Plaza Independencia: Calz. Independencia Norte, número 3295, colonia Ricardo Flores Magón.

Plaza Midtown: Av. Adolfo López Mateos Norte, número 2405, colonia Italia Providencia.

Para consultar el resto de los módulos, entra al siguiente enlace: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1037785/Listado_de_Mo_dulos_Buen_Fin_V4__1_.pdf

