Buen Fin 2025: ¿Dónde encontrar los módulos de la Profeco?

Durante estos días de El Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), estará presente en todo México para brindar acompañamiento en las compras, así como ayudar a ejercer los derechos del consumidor.En este periodo de descuentos y promociones, es común que algunos negocios cometan errores a la hora de etiquetar sus productos, generalmente haciéndolos más baratos, que luego son reclamados a la hora de pagar, negando el precio del etiquetado.No obstante, según la Ley Federal de Protección del Consumidor, los proveedores están obligados a informar y respetar precios, tarifas y otras condiciones de venta.Por ello, la Profeco pone a disposición de los consumidores los módulos y brigadas itinerantes, donde los usuarios podrán recibir asesoría, orientación y apoyo, en caso de que surja algún problema con sus compras y promociones.Asimismo, el personal de la Profeco ayuda a los usuarios a presentar quejas, brindar conciliaciones, resolver dudas sobre precios, garantías y publicidad.Zona Acapulco-Lázaro CárdenasZona Caribe MexicanoZona Corregidora Josefa Ortiz Zona Golfo-CentroZona Golfo-NorteZona Golfo-SurZona Gral. Emiliano ZapataZona Gral. Felipe ÁngelesZona Gral. Ignacio ZaragozaZona José Guadalupe PosadaZona La PazZona Leona VicarioZona Metropolitana CDMX-OrienteZona Metropolitana CDMX-PonienteZona Metropolitana de GuadalajaraPara consultar el resto de los módulos, entra al siguiente enlace: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1037785/Listado_de_Mo_dulos_Buen_Fin_V4__1_.pdf