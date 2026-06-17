Mundial 2026: Impacto económico en restaurantes de México

La celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 representaría una importante oportunidad para los más de 206 mil negocios de alimentos y bebidas en México. Según la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), la actividad económica asociada al torneo podría impulsar las ventas del sector hasta en 29% durante junio y julio, meses en los que se desarrollará la competencia.

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La derrama económica que dejará el Torneo

La previsión forma parte del estudio “El Mundial 2026 detonará el consumo en México”, presentado con Grupo Modelo y el Consejo de la Comunicación, que calcula un impacto adicional local por más de 562 millones de dólares. En el marco de la fiesta mundialista, la Canirac también previó la llegada de más de 836 mil turistas y la creación de 39 mil empleos en la industria restaurantera, en un sector que genera 2,4 millones de puestos directos.

Según un estudio de Deloitte, el torneo aportará dos mil 730 millones de dólares a la economía mexicana, equivalentes al 0,14% del producto interno bruto, con potencial de superar los cuatro mil millones en un escenario optimista.

También se esperan 4,2 millones de visitantes en los Fan Fest: 2,2 millones en el Zócalo de Ciudad de México, principal plaza pública del país, 1,1 millones en Monterrey y 900 mil en Guadalajara. El mismo cálculo apunta que entre el 20% y el 25% de los aficionados que no asistan a los estadios verán los partidos en bares y restaurantes.

En una primera medición tras el partido inaugural, la Canirac reportó que el 28% de los restaurantes tuvo ventas superiores a un día normal y que, en los casos más exitosos, los incrementos fueron de entre el 40% y el 50%, sobre todo en restaurantes-bar, cantinas y conceptos con promociones y bebidas alcohólicas.

Preparación y capacitación

Claudia Ramírez del Palacio, presidenta ejecutiva de Canirac, señaló que la cámara preparó al sector con capacitación en servicio, manejo higiénico de alimentos, hospitalidad, consumo responsable, una bolsa de trabajo por WhatsApp junto con la firma Chambas y acompañamiento regulatorio.

Además, detalló que cuatro de cada 10 establecimientos contrataron personal adicional, aunque ocho de cada 10 aún no tienen plantillas completas.

Por su parte, Grupo Modelo, mediante “Brindemos por los Locales”, se sumó al Mundial Social con capacitación y digitalización, además de apoyos comerciales como mobiliario, televisores, materiales de marca y promociones.

La cervecera también lanzó las Caravanas Corona, que recorrerán los 32 estados mexicanos, y prevé entregar 500 boletos a mayores de edad participantes del programa. La empresa destacó su apuesta por opciones sin alcohol y recordó que la industria cervecera aporta el 1,6% del PIB nacional y trabaja con más de cinco mil familias agricultoras.

KR