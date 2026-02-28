La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció ayer viernes 27 de febrero la eliminación de las llamadas "cargas administrativas" a partir del ciclo escolar 2026-2027. Pero, ¿qué son exactamente y cómo afectarán en las escuelas?

El titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, informó durante la Quinta Sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE) que esta medida busca liberar a las y los docentes de trámites, reportes y tareas burocráticas que consumen tiempo y no inciden directamente en el aprendizaje. En términos simples, se trata de reducir la documentación repetitiva, formatos innecesarios y procesos administrativos que restan horas a la planeación didáctica y al trabajo en el aula.

¿Qué son las cargas administrativas en educación?

Las cargas administrativas son actividades como la elaboración constante de informes, reportes duplicados, capturas en plataformas y evidencias documentales que, aunque forman parte del sistema escolar, suelen saturar la jornada laboral docente. Con su eliminación, la SEP pretende que maestras y maestros concentren sus esfuerzos en el diseño de proyectos acordes con las necesidades reales de cada escuela.

Becas y nuevos espacios educativos

El secretario también destacó que la Beca Rita Cetina beneficia actualmente a más de 8 millones de estudiantes de primaria y que en 2026 se alcanzará una cifra histórica de 22.8 millones de alumnas y alumnos becados en todos los niveles.

Asimismo, anunció la creación de 150 mil nuevos espacios en Educación Media Superior mediante los 100 Bachilleratos Nacionales "Margarita Maza", como parte de la ampliación de la cobertura educativa.

Libros de texto gratuitos y materiales inclusivos

Para el ciclo escolar 2026-2027 se distribuirán más de 154 millones de ejemplares de Libros de Texto Gratuitos, incluidas versiones en braille y macrotipo para 13 mil 767 estudiantes con discapacidad visual. También se trabaja en un nuevo libro de historia de primaria que reconocerá el papel de las heroínas del país.

La SEP prepara además materiales específicos para escuelas multigrado, que representan casi la mitad de las escuelas públicas del país. Estas escuelas contarán con recursos diseñados conforme a su realidad, además de una plataforma de intercambio denominada Cartografía Nacional Multigrado.

Actividades nacionales y fortalecimiento docente

Entre otras acciones, la dependencia convocó a participar en la Jornada Nacional por la Paz y Contra las Adicciones, los días 6 y 7 de marzo, y en el aniversario de la estrategia Vive saludable, vive feliz, el 12 de marzo.

También resaltó el Mundialito Escolar 2026, reconocido por la FIFA como el torneo escolar más grande del mundo, cuya final será en el Estadio Olímpico Universitario.

Finalmente, se anunció que en marzo se publicará la convocatoria para el Foro Nacional para Compartir Experiencias de la Nueva Escuela Mexicana: Diálogos a Voz Viva, y que se trabajará en un nuevo sistema de ingreso y promoción docente que sea justo y transparente.

OF