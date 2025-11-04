La Pensión Bienestar para adultos mayores, así como los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para Personas con Discapacidad, se están depositando en estos días, específicamente el dinero correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, y se espera que el siguiente ocurra hasta el próximo año, aunque aún todavía no se saben las fechas.

Beneficiarios que recibirán 6 mil 200 pesos en noviembre de la Pensión Bienestar

La Secretaría del Bienestar aumentó a principios de este año los montos de las pensiones en comparación con las de 2024. Los pagos actualizados por programa hasta noviembre de 2025 y que serán los mismos hasta el cierre de 2025 son:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos bimestrales

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales

Específicamente son los adultos mayores de 65 años quienes en el presente pago de noviembre recibirán 6 mil 200 pesos en su tarjeta.

¿Qué se necesita para registrarse en los Programas del Bienestar 2025?

Si tienes interés en registrarte o dar de alta a algún familiar, estos son los documentos que se piden:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad)

CURP (impresión reciente)

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibo de teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfono de contacto (celular y fijo)

Certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud (exclusivo para la Pensión para Personas con Discapacidad)

Quienes sean personas adultas mayores o tengan alguna discapacidad tienen la opción de nombrar a un auxiliar que lleve a cabo el trámite en su representación. Para ello, el auxiliar deberá presentar la misma documentación requerida.

Lo importante es esperar a que se den a conocer las fechas de convocatoria por parte de la Secretaría del Bienestar. Hasta el momento, no se ha anunciado alguna.

Si deseas conocer más detalles, puedes acudir directamente a los Módulos de Bienestar o consultar los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar.

