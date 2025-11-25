Martes, 25 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Pensión Bienestar: Beneficiarios que cobran HOY 25 de noviembre

Conoce aquí quiénes cobrarán su Pensión del Bienestar este martes, 25 de noviembre, según la primera letra de su apellido

Por: El Informador

Los programas de las Pensiones del Bienestar se han consolidado como uno de los pilares del actual gobierno; conoce aquí quiénes cobran este 25 de noviembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Los programas de las Pensiones del Bienestar se han consolidado como uno de los pilares del actual gobierno; conoce aquí quiénes cobran este 25 de noviembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar fue publicado en semanas recientes por la Secretaría del Bienestar. Como ya es bien sabido, los depósitos se empezaron a dispersar desde el pasado 3 de noviembre, y, terminarán hasta el 27 de este mismo mes, por orden alfabético de la letra del primer apellido. En esta nota te contamos quiénes cobran hoy, 25 de noviembre, el pago de su dinero.

Ariadna Montiel, titular de la dependencia, aclaró que estos pagos solo corresponden al bimestre de noviembre-diciembre de los siguientes programas sociales: Pensión para Personas con Discapacidad; Pensión para Adultos Mayores; Apoyo a Madres Trabajadoras; Pensión Mujeres Bienestar y el programa Sembrando Vida.

Mira: Dólar lapida al peso mexicano tras retroceso de la economía nacional

¿Qué son los programas del Bienestar?

Las Pensiones y Becas para el Bienestar son un conjunto de programas sociales, impulsados por el actual Gobierno de México —encabezado por la Mandataria Claudia Sheinbaum—, cuyo fin es brindar un apoyo económico a las comunidades más vulnerables del país. Algunos de los programas que enlistan son: 

  • Salud Casa por Casa
  • Pensión para Adultos Mayores
  • Pensión para Personas con Discapacidad
  • Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro
  • Jóvenes Construyendo el Futuro
  • La Escuela es Nuestra
  • Beca Benito Juárez
  • Sembrando Vida
  • Bienpesca

Este es el apellido que cobra este viernes 21 de noviembre

Con base en el calendario oficial, los beneficiarios que cobrarán hoy,  25 de noviembre, son aquellos cuyos apellidos inicien con la letra:

  • Martes 25 de noviembre: S

Es importante recordar que Montiel ha hecho hincapié en que el pago se realiza solo a través de la tarjeta del Banco del Bienestar o en ventanillas.

 ESPECIAL/X/@A_MontielR
ESPECIAL/X/@A_MontielR

Lee: Pablo Lemus pide paciencia tras apertura de carriles en carretera a Chapala

Los programas de las Pensiones del Bienestar se han consolidado como uno de los pilares más relevantes de política social del actual gobierno. Cada año, millones de personas beneficiarias aguardan la llegada de su pago para solventar algunos de los gastos diarios. 

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones