Martes, 25 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Estas son las mejores ofertas del Martimiércoles de Chedraui del 25 y 26 de noviembre

Si planeas hacer despensa esta semana, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios

Por: El Informador

Frescura y sabor sin igual, encuéntralo este 25 y 26 de noviembre en el MartiMiércoles de Chedraui. ESPECIAL/ Unsplash

Frescura y sabor sin igual, encuéntralo este 25 y 26 de noviembre en el MartiMiércoles de Chedraui. ESPECIAL/ Unsplash

¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 25 y 26 de noviembre del 2025 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios. 

Te recomendamos: SAT: Estos son los gastos deducibles de impuestos en 2025

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas. 

Frutas y Verduras

  • Calabaza Castilla por kg: $17.90
  • Cebolla Amarilla por kg: $14.90
  • Cebolla de Cambray por Manojo: $10.90
  • Cebolla Morada por kg: $27.90
  • Champiñón Monteblanco Baby 250g: $29.52
  • Chayote sin Espinas por kg: $22.90
  • Chile Jalapeño por Kg: $19.90
  • Chile Xcatic por Kg: $59.90
  • Espinacas Rollo: $10.90
  • Frijol Pinto kg: $29.90
  • Hongo Eryngii Monteblanco 160g: $9.90
  • Kiwi por Kg: $89.00
  • Mandarina por Kg: $47.90
  • Manzana Fuji kg: $59.90
  • Manzana Jonagold kg: $59.90
  • Melón Chino por Kg: $32.90
  • Papa Cambray por kg: $22.99
  • Pepino Verde por Kg: $21.80
  • Pera Mantequilla por Kg: $49.80
  • Pimiento Amarillo por kg: $89.00
  • Pimiento Rojo por kg: $74.90
  • Pimiento Verde por kg: $78.00
  • Plátano Macho por Kg: $12.00
  • Zanahoria Baby Mr. Lucky 454g: $29.90

Lee también: LFT: ¿El aguinaldo se puede pagar en especie?

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones