¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 25 y 26 de noviembre del 2025 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios.

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas.

Frutas y Verduras

Calabaza Castilla por kg: $17.90

Cebolla Amarilla por kg: $14.90

Cebolla de Cambray por Manojo: $10.90

Cebolla Morada por kg: $27.90

Champiñón Monteblanco Baby 250g: $29.52

Chayote sin Espinas por kg: $22.90

Chile Jalapeño por Kg: $19.90

Chile Xcatic por Kg: $59.90

Espinacas Rollo: $10.90

Frijol Pinto kg: $29.90

Hongo Eryngii Monteblanco 160g: $9.90

Kiwi por Kg: $89.00

Mandarina por Kg: $47.90

Manzana Fuji kg: $59.90

Manzana Jonagold kg: $59.90

Melón Chino por Kg: $32.90

Papa Cambray por kg: $22.99

Pepino Verde por Kg: $21.80

Pera Mantequilla por Kg: $49.80

Pimiento Amarillo por kg: $89.00

Pimiento Rojo por kg: $74.90

Pimiento Verde por kg: $78.00

Plátano Macho por Kg: $12.00

Zanahoria Baby Mr. Lucky 454g: $29.90

