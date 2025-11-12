Buen Fin 2025: Descubre los beneficios que Banamex ofrece al usar sus tarjetas

El Buen Fin 2025 está por comenzar y este año miles de mexicanos aprovecharán esta megaventa para adquirir los productos y experiencias más increíbles a un súper precio. Y para complementarlo mejor, Banamex anunció beneficios y promociones extra para todos sus clientes que usen sus tarjetas durante esta temporada.

La venta más grande de México se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre y, a diferencia de lo que muchos creen, no solo los comercios participan, sino que este año gran parte de los bancos que operan en el país serán parte de esta iniciativa.

Sin embargo, uno de los que tendrá más sorpresas es Banamex, pues a tan solo un día de comenzar el Buen Fin anunció todas las ventajas que tendrán sus tarjetahabientes como parte de su campaña “¡Dile que sí al Buen Fin en Banamex!”.

De acuerdo con su sitio web oficial, en esta 15ª edición del Buen Fin, aquellos que usen sus tarjetas de crédito o débito Banamex podrán recibir el 10 % de bonificación en compras a partir de seis meses sin intereses, válida en horarios y establecimientos seleccionados. Aunque en algunos casos este porcentaje puede aumentar hasta el 30 % del valor de las compras realizadas.

Esta promoción aplica únicamente para compras acumuladas a partir de 10 mil pesos, con un tope máximo de bonificación de la misma cantidad por cliente. Los plazos disponibles de pago van desde los 6 hasta los 36 meses sin intereses, según lo estipule el negocio afiliado.

Entre las tiendas participantes se encuentran más de 200 opciones, incluidas algunas de las más populares como Amazon, Mercado Libre, PayPal, Home Depot, Soriana, Liverpool y más.

La campaña de Banamex aplica tanto para tarjetas físicas como digitales, incluyendo también las tarjetas de crédito Costco Banamex, con excepción de las corporativas.

Para obtener estos beneficios es necesario realizar un registro previo, el cual es muy rápido y sencillo , y se puede hacer a través de la app móvil o directamente en la página web ingresando al siguiente enlace: https://www.banamex.com/buenfin/.

Ahí mismo podrás conocer los términos y condiciones de cada promoción y consultar todos los negocios participantes que ofrecerán estas ventajas con Banamex.

Con esto, el Banco Nacional de México confirma su compromiso como una de las entidades financieras más sólidas del país , que constantemente ofrece facilidades y nuevas propuestas para incentivar el consumo nacional y la reactivación económica.

