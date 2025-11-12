Buen Fin 2025: ¿qué se vende más y cómo se comporta el consumidor?

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), casi ocho de cada diez consumidores digitales en el país tienen previsto realizar por lo menos una compra durante el Buen Fin. Por otro lado, siete de cada diez lo harán de forma omnicanal, es decir, combinando tienda física y plataformas digitales. En este Buen Fin 2025 hay productos que se vende más, de acuerdo con la demanda de los consumidores.

¿Qué es lo que más se vende en el Buen Fin?

Cabe destacar que la anticipación de los compradores ha llevado a las marcas a modificar sus estrategias de venta, enfocándose en promociones personalizadas y campañas digitales más llamativas, con el fin de captar la atención de un consumidor que sabe con exactitud que es lo que quiere.

Entre los productos más destacados en este Buen Fin 2025 se encuentran:

Electrónicos

Moda

Artículos para el hogar

Tecnología personal

¿Cómo decides al elegir un producto?

El consumidor, normalmente, al momento de elegir sus compras, elabora listas y compara precios con anticipación, seleccionando marcas y puntos de venta que se adapten a sus criterios. En cada edición del Buen Fin, la información disponible en línea se ha convertido en un factor clave en el comportamiento del consumidor, ya que permite comparar precios, leer reseñas y acceder a cupones y ofertas especiales.

Cabe destacar que el comportamiento planificado del consumidor también refleja un cambio cultural en relación con el consumo: la eficiencia y la optimización del gasto que se han vuelto tan importantes como las ofertas mismas. Esta tendencia ha llevado a las marcas no solo ofrecer atractivos descuentos, sino también generar conexiones emocionales y culturales con los compradores, fortaleciendo la fidelidad y la percepción de valor de sus productos.

En este sentido, las marcas que se interesan más por el consumidor y analizan sus intereses no solo venden más, sino que aprenden más rápido, reaccionan mejor y generan confianza. Este Buen Fin 2025 será recordado como el fin de semana más barato del año en el que los intereses y necesidades del consumidor, más que los descuentos, definirán el rumbo de las compras en México.

